Христенко вернули по политической договоренности, он должен свидетельствовать против детектива НАБУ, – СМИ
- Народного депутата от ОПЗЖ Федора Христенко, подозреваемого в государственной измене, было передано СБУ из ОАЭ по политической договоренности, пишут СМИ.
- Христенко должен свидетельствовать против детективов НАБУ, что может быть частью давления на антикоррупционные органы.
- СМИ считают, что передача стала возможной благодаря переговорам, которые вел министр обороны Рустем Умеров по поручению президента Владимира Зеленского.
Подозреваемого в госизмене Федора Христенко, вероятно, передали СБУ из Объединенных Арабских Эмиратов по политической договоренности. Депутат от ОПЗЖ будет находиться под стражей как минимум до 21 октября.
Об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.
Как Христенко оказался в Украине?
По данным СМИ, Федора Христенко, которого 6 сентября задержала СБУ, не экстрадировали, а просто передали из ОАЭ. Такое развитие событий стало возможным благодаря договоренностям лиц самого высокого политического уровне.
Как передает издание, переговоры вел министр обороны Рустем Умеров по поручению президента Владимира Зеленского. За нардепом выезжал заместитель председателя СБУ Александр Поклад, после чего депутат "добровольно" решил вернуться.
По информации источников медиа, Христенко может свидетельствовать против детектива НАБУ. Ранее руководитель САП Александр Клименко сообщал изданию о давлении СБУ на "отдельных лиц", чтобы они давали показания относительно "российских влияний в НАБУ".
Перед этим директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "Интерфакс-Украина" предупредил о риске новых посягательств на независимость антикоррупционных органов, в частности обысков и подозрений.
Что известно о деле и задержании Христенко?
- В июле 2025 года СБУ объявила в розыск нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко.
- Следователи установили, что Христенко еще во времена Януковича был завербован российским ФСБ, и имел контакты с коллаборационистом из Горловки. Сейчас он связан с Юрием Иванющенко.
- Уже 6 сентября 2025 года Христенко задержали. По данным следствия, он выполнял задание россиян, а после начала полномасштабного вторжения действовал из-за рубежа.