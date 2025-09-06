Підозрюваного у держзраді Федора Христенка, ймовірно, передали СБУ з Об'єднаних Арабських Еміратів за політичною домовленістю. Депутат від ОПЗЖ перебуватиме під вартою щонайменше до 21 жовтня.

Про це повідомило "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела, передає 24 Канал.

Дивіться також Нардепа від "ОПЗЖ" Федора Христенка затримали: що про нього відомо, і у чому його звинувачують

Як Христенко опинився в Україні?

За даними ЗМІ, Федора Христенка, якого 6 вересня затримала СБУ, не екстрадували, а просто передали з ОАЕ. Такий розвиток подій став можливим завдяки домовленостям осіб найвищого політичного рівні.

Як передає видання, переговори вів міністр оборони Рустем Умєров за дорученням президента Володимира Зеленського. За нардепом виїжджав заступник голови СБУ Олександр Поклад, після чого депутат "добровільно" вирішив повернутися.

За інформацією джерел медіа, Христенко може свідчити проти детектива НАБУ. Раніше керівник САП Олександр Клименко повідомляв виданню про тиск СБУ на "окремих осіб", аби вони давали показання щодо "російських впливів у НАБУ".

Перед цим директор НАБУ Семен Кривонос у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" попередив про ризик нових посягань на незалежність антикорупційних органів, зокрема обшуків і підозр.

Що відомо про справу та затримання Христенка?