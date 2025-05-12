Обычная салфетка, – у Макрона отреагировали на российский фейк о наркотиках в поезде
- Захарова обвинила европейских лидеров в употреблении наркотиков во время поездки в Киев; офис Макрона отреагировал.
- Елисейский дворец опроверг обвинения и призвал быть внимательными к манипуляциям.
В России европейских лидеров заподозрили в употреблении наркотиков во время поездки в Киев на саммит "коалиции решительных" 10 мая. Офис Эммануэля Макрона уже отреагировал на обвинения.
Очередной фейк распространяют "враги Франции" как за рубежом, так и внутри страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост в Х Елисейского дворца.
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Во Франции опровергли фейк России
Представительница российского МИД Мария Захарова обвинила европейских лидеров в употреблении наркотиков. Она опубликовала видео с президентом Франции, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии в поезде.
На кадрах Эммануэль Макрон якобы в спешке убирает подозрительный "белый пакетик", а Фридрих Мерц держит "стеклянный предмет". По словам Захаровой, политики употребляли наркотические вещества и забыли спрятать "доказательства".
Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычная салфетка выглядит как наркотики,
– написали в Елисейском дворце.
Кроме того, у французского президента призвали оставаться внимательными к манипуляциям.
Напомним, европейские лидеры посетили Украину, чтобы "выразить солидарность против варварского и незаконного полномасштабного вторжения России". В Укрзализныце ранее поделились кадрами путешествия иностранных политиков.