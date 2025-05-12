Обычная салфетка, – у Макрона отреагировали на российский фейк о наркотиках в поезде

В России европейских лидеров заподозрили в употреблении наркотиков во время поездки в Киев на саммит "коалиции решительных" 10 мая. Офис Эммануэля Макрона уже отреагировал на обвинения.

Очередной фейк распространяют "враги Франции" как за рубежом, так и внутри страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост в Х Елисейского дворца.

Смотрите также В Киеве прошла встреча лидеров "коалиции решительных": результаты и главные заявления

Во Франции опровергли фейк России

Представительница российского МИД Мария Захарова обвинила европейских лидеров в употреблении наркотиков. Она опубликовала видео с президентом Франции, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии в поезде.

На кадрах Эммануэль Макрон якобы в спешке убирает подозрительный "белый пакетик", а Фридрих Мерц держит "стеклянный предмет". По словам Захаровой, политики употребляли наркотические вещества и забыли спрятать "доказательства".

Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычная салфетка выглядит как наркотики,

– написали в Елисейском дворце.

Кроме того, у французского президента призвали оставаться внимательными к манипуляциям.

Напомним, европейские лидеры посетили Украину, чтобы "выразить солидарность против варварского и незаконного полномасштабного вторжения России". В Укрзализныце ранее поделились кадрами путешествия иностранных политиков.