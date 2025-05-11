Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Instagram-страницу компании. Комментаторы интересуются, сдал ли Эммануэль Макрон постель после поездки.

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Как политики ехали в Киев

Европейские лидеры отметили, что прибыли в Украину, чтобы "выразить солидарность с Украиной против варварского и незаконного полномасштабного вторжения России".

Иностранные лидеры путешествовали Укрзализныцей: смотрите видео

Как и принято, пассажир Макрон записал видосик из путешествия нашим поездом,

– отметили в Укрзализныце.

На железнодорожном вокзале политиков встретили глава Офиса президента Андрей Ермак и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Отдельно кадрами французский президент поделился в Х: смотрите видео

Напомним, по итогам пятисторонней встречи лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины, политики сделали совместное заявление. Стороны согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток.