Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Instagram-сторінку компанії. Коментатори цікавляться, чи здав Еммануель Макрон постіль після поїздки.

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Як політики їхали до Києва

Європейські лідери зазначили, що прибули до України, аби "висловити солідарність з Україною проти варварського й незаконного повномасштабного вторгнення Росії".

Іноземні лідери подорожували Укрзалізницею: дивіться відео

Як і заведено, пасажир Макрон записав відосик з подорожі нашим поїздом,

– зазначили в Укрзалізниці.

На залізничному вокзалі політиків зустріли очільник Офісу президента Андрій Єрмак та український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Нагадаємо, за підсумками п'ятисторонньої зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України, політики зробили спільну заяву. Сторони погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб.