Детский омбудсмен России признала, что украла для себя ребенка из Мариуполя

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала, что украла для себя из Мариуполя 15-летнего парня Филиппа Головню. Подросток не хотел жить в стране-агрессоре, постоянно пел украинские песни и специально говорил, что любит Украину, чтобы "выбесить" женщину-воровку, на которую тем временем в Гааге выдали ордер на арест.

А та взамен говорит, что смогла "промыть мозги" мальчику и сделать из него россиянина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Львовой-Беловой за 14 октября.

Как Филипп Головня мог попасть в Россию?

Уполномоченная России по правам ребенка заявила, что познакомилась с Филиппом Головней в Мариуполе, когда "ездила по подвалам и собирала детей, находившихся под обстрелами".

Он в 10 лет потерял маму. На момент вывоза в Россию ему исполнилось уже 15 лет.

До начала боевых действий в городе он рос в приемной семье, которая потом якобы отдала ему документы и оставила одного.

Омбудсмен утверждает, что Филипп нашел российских военных и попросил у них убежища.

Она также уверяет, что он согласился жить в ее семье. Но впоследствии подросток якобы начал "усложнять семейный фон" из-за посттравматического синдрома после обстрелов.

Женщина также заявила, что у Филиппа был "особый взгляд на Россию": он негативно к ней относился из-за "антироссийского воспитания" в школе, а также сидел на проукраинских сайтах и читал "пропаганду".

Поэтому он мне все время говорил: "Вот я тебя люблю, ты мать, а все остальное – Москва, Россия – в общем все меня раздражает, ничего этого мне не хочется". Все время какие-то истерики, мы говорили по ночам с ним. Я пыталась его как-то утешить, отогреть, найти его дорогу жизненную... Потом, когда мы уже с ним говорили, он мне объяснял: "Я хотел, чтобы ты меня скорее вернула, и чтобы я перестал надеяться, что жизнь может измениться",

– рассказывает воровка.

Она настаивала на том, чтобы он изменил свое мнение.

"Ну слушай, ты уже приехал в Россию, надо как-то менять отношение", – говорила она украинскому подростку.

По ее словам, впоследствии у Филиппа "начались изменения в сознании" – теперь он вроде бы не желает возвращаться в Мариуполь, даже когда иногда туда ездит.

Интервью Львовой-Беловой: смотрите видео

Что известно о вывозе украинских детей в Россию?