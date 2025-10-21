Детский омбудсмен России признала, что украла для себя ребенка из Мариуполя
- Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала, что украла из Мариуполя 15-летнего парня Филиппа Головню.
- Львова-Белова заявила, что смогла изменить взгляды парня на Россию, и теперь он якобы не хочет возвращаться в Мариуполь.
Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала, что украла для себя из Мариуполя 15-летнего парня Филиппа Головню. Подросток не хотел жить в стране-агрессоре, постоянно пел украинские песни и специально говорил, что любит Украину, чтобы "выбесить" женщину-воровку, на которую тем временем в Гааге выдали ордер на арест.
А та взамен говорит, что смогла "промыть мозги" мальчику и сделать из него россиянина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Львовой-Беловой за 14 октября.
Как Филипп Головня мог попасть в Россию?
Уполномоченная России по правам ребенка заявила, что познакомилась с Филиппом Головней в Мариуполе, когда "ездила по подвалам и собирала детей, находившихся под обстрелами".
Он в 10 лет потерял маму. На момент вывоза в Россию ему исполнилось уже 15 лет.
До начала боевых действий в городе он рос в приемной семье, которая потом якобы отдала ему документы и оставила одного.
Омбудсмен утверждает, что Филипп нашел российских военных и попросил у них убежища.
Она также уверяет, что он согласился жить в ее семье. Но впоследствии подросток якобы начал "усложнять семейный фон" из-за посттравматического синдрома после обстрелов.
Женщина также заявила, что у Филиппа был "особый взгляд на Россию": он негативно к ней относился из-за "антироссийского воспитания" в школе, а также сидел на проукраинских сайтах и читал "пропаганду".
Поэтому он мне все время говорил: "Вот я тебя люблю, ты мать, а все остальное – Москва, Россия – в общем все меня раздражает, ничего этого мне не хочется". Все время какие-то истерики, мы говорили по ночам с ним. Я пыталась его как-то утешить, отогреть, найти его дорогу жизненную... Потом, когда мы уже с ним говорили, он мне объяснял: "Я хотел, чтобы ты меня скорее вернула, и чтобы я перестал надеяться, что жизнь может измениться",
– рассказывает воровка.
Она настаивала на том, чтобы он изменил свое мнение.
"Ну слушай, ты уже приехал в Россию, надо как-то менять отношение", – говорила она украинскому подростку.
По ее словам, впоследствии у Филиппа "начались изменения в сознании" – теперь он вроде бы не желает возвращаться в Мариуполь, даже когда иногда туда ездит.
Что известно о вывозе украинских детей в Россию?
По некоторым данным, около 20 тысяч украинских детей могут находиться в России. Существуют даже доказательства, что после исполнения 18 лет их заставляют идти воевать.
Один из мальчиков, которого вернули в Украину, на заседании в Европарламенте рассказал, что россияне просто забрали его, заявив, что ему больше не нужна родная мама, и он будет иметь новую семью в России.
В общем Лаборатория гуманитарных исследований при Школе общественного здоровья Йельского университета установила 210 заведений, где Россия удерживает украинских детей для перевоспитания и милитаризации.
Украина постоянно поднимает тему депортации маленьких украинцев. Благодаря этим усилиям к возвращению детей присоединилась и Мелания Трамп. Она даже писала письмо Путину, а недавно заявила, что удалось вернуть нескольких детей.