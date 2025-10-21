Дитяча омбудсменка Росії визнала, що вкрала для себе дитину з Маріуполя

Дитяча омбудсменка Росії Марія Львова-Бєлова визнала, що вкрала для себе з Маріуполя 15-річного хлопця Пилипа Головню. Підліток не хотів жити у країні-агресорці, постійно співав українські пісні та спеціально казав, що любить Україну, щоб "вибісити" жінку-крадійку, на яку тим часом у Гаазі видали ордер на арешт.

А та натомість каже, що змогла "промити мізки" хлопчику та зробити з нього росіянина. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Львови-Бєлової за 14 жовтня.

Як Пилип Головня міг потрапити до Росії?

Уповноважена Росії з прав дитини заявила, що познайомилася з Пилипом Головнею у Маріуполі, коли "їздила по підвалах і збирала дітей, що перебували під обстрілами".

Він у 10 років втратив маму. На момент вивезення у Росію йому виповнилося уже 15 років.

До початку бойових дій у місті він ріс у прийомній сім'ї, яка потім нібито віддала йому документи та залишила самого.

Омбудсменка стверджує, що Пилип знайшов російських військових та попросив у них прихистку.

Вона також запевняє, що він погодився жити у її сім'ї. Та згодом підліток нібито почав "ускладнювати родинний фон" через посттравматичний синдром після обстрілів.

Жінка також заявила, що у Пилипа був "особливий погляд на Росію": він негативно до неї ставився через "антиросійське виховання" у школі, а також сидів на проукраїнських сайтах і читав "пропаганду".

Тому він мені весь час казав: "От я тебе люблю, ти мати, а все решта – Москва, Росія – загалом усе мене дратує, нічого цього мені не хочеться". Увесь час якісь істерики, ми говорили ночами з ним. Я намагалася його якось утішити, відігріти, знайти його дорогу життєву... Потім, коли ми вже з ним говорили, він мені пояснював: "Я хотів, щоб ти мене скоріше повернула, і щоб я перестав сподіватися, що життя може змінитися",

– розповідає крадійка.

Вона наполягала на тому, щоб він змінив свою думку.

"Ну слухай, ти вже приїхав у Росію, треба якось змінювати ставлення", – казала вона українському підлітку.

За її словами, згодом у Пилипа "почалися зміни у свідомості" – тепер він начебто не бажає повертатися в Маріуполь, навіть коли іноді туди їздить.

Що відомо про вивезення українських дітей у Росію?