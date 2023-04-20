Филипп Головня – 17-летний подросток из оккупированного Мариуполя, которого весной 2022 принудительно вывезли на территорию России. Депортация его и других украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовской-Беловой и, собственно, самого диктатора Владимира Путина.

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Что известно о подростке, вывезенном в Россию

Журналисты "Схем" выяснили, как Филиппа Головню вывозили в Россию, где он жил в разрушенном Мариуполе, а также поговорить с его близкими и знакомыми, чтобы сопоставить все это с транслированием российской пропаганды.



Филипп Головня / Скриншот

По информации журналистов, Филипп проживал в Приморском районе, по улице Зелинского, 30.

"Наш район россияне начали обстреливать где-то с 11 марта. Попали в дом на Зелинского, 30, ближе к 20-м числам, люди там могли жить только в подвале, скрывались в соседних зданиях", – вспоминает глава местного ОСМД Дмитрий Харчуков.

"Смотрю, а наш дом уже горит", – а это уже рассказывает сам Филипп Головня в пропагандистском фильме о его пути из Мариуполя в семью Марии Львовой-Беловой в Москву. Его снял прокремлевский телеканал "Царьград", контролирующий подсанкционный российский бизнесмен и связывающийся с руководством Русской православной церкви.

Россия сначала планировала снести дом на Зелинского

Вот только настоящую причину того, почему горел дом, в фильме не приводят. Винят во всем украинскую армию и вкладывают эту версию в легенду об украинском подростке.

30-й дом на Зелинского оккупационные власти сначала планировали снести, но впоследствии почему-то передумали.

В квартиру этого дома парень вместе с опекунами – бывшим мужем матери Филиппа Сергеем Головней и его женой Ириной Калаталовой – переехали летом 2021-го. Здесь они и встретили полномасштабное вторжение России в Украину.

Родная мать Филиппа Виктория скончалась в июне 2017 года, когда ему было 11 лет. С тех пор он был под наблюдением опекунов.

Возмутительная версия пропагандистов

Отметим, что пропагандисты заявили о том, что после 24 февраля опекуны парня "выставили его за дверь" и сказали: "Теперь каждый сам за себя".

"Отношения были нормальные, хотя Филипп и сам с характером. Сергей не мог его выгнать, поссориться немного могли, конечно. Более того, у него была жена Ира, которая к Филиппу относилась очень хорошо", – рассказал журналистам брат отчима Филиппа Виталий Головня.

Опровергает версию российской пропаганды об "изгнании" и рассказе учительницы Филиппа, с которой "Схемам" удалось связаться. До начала полномасштабной войны она время от времени навещала парня дома, но из соображений безопасности просит не называть ее имя.

"Опекуны добросовестно выполняли свои обязанности и появлялись на родительском собрании, приходили в школу в случае необходимости. Филипп всегда был ухожен, накормлен и хорошо одет. Замечаний к опекунам у нас не было", – подчеркнула учительница.

Одна из соседок семьи Людмила рассказала "Схемам", что уехала из Мариуполя в конце апреля прошлого года, когда дом уже был в полуразрушенном состоянии и почти непригоден к жизни. Семья Главные на тот момент уже там не жила.

"Я уехала из Мариуполя 22 апреля 2022 года. Их уже в квартире не было. Когда они ушли, не знаю. Я общалась только с Сергеем. Нормальные соседи, никто на них не жаловался. Несколько раз Филиппа видела, хороший мальчик", – рассказала соседка Людмила.

На связь с опекунами журналистам выйти не удалось, все установленные номера отключены или никто не отвечает. Брат опекуна Виталий говорит, что тоже нет прямого контакта с Сергеем, но узнавал из-за знакомых, что приемные родители Филиппа остаются в Мариуполе.

Когда подростка вывезли в Россию

Пропагандисты уверяют, что подросток уехал в Россию в марте, в то же время опрошенные "Схемами" знакомые семьи утверждают, что это произошло в апреле.

"В Донецк его вывезли российские МЧСники, когда он пришел в супермаркет "Метро". Там в то время раздавали гуманитарную помощь", – рассказывает учительница.

Сам Филипп под запись камер телеканала "Царьград" говорит, что некоторое время жил в Донецке.

"Донецк мы жили в больнице, там были дети. Такие, как я, из Мариуполя, тоже сироты: без родителей или что-то случилось", – говорит парень.

Больница, в которую могли свозить детей с оккупированных территорий Украины, скорее всего это бывшая областная больница имени Вишневского в Донецке. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, именно туда оккупанты свозили детей и беременных женщин.

Далее, согласно документам, полученным журналистами проекта Радио Свобода "Ты как?", Филиппа могли содержать в так называемом детском социальном центре так называемой администрации города Донецка до 27 мая 2022 года. И уже оттуда его и еще как минимум 30 украинских детей вывезли в Россию – в пансионат "Поляны" Одинцовского района Московской области.

Цинические заявления омбудсмена

Позже, как говорится в фильме прокремлевского телеканала, в "Поляны" приехала уполномоченная президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Там они лично познакомились с Филиппом.

"Я почувствовала, что это мой ребенок", – убеждает в камерах Львова-Белова.



Львова-Белова с Путиным / Скриншот

К слову. В настоящее время украинским властям точно известно о более 19 тысячах детей, вывезенных с оккупированных территорий в Россию, но точно подсчитать их сложно из-за того, что часть территории остается оккупированной.