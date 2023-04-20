Это 22-летний Алексей Мелехов и 27-летний Артем Чупров родом из Верхнетоемского района Архангельской области. Об этом сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Кстати говоря Более 600 окупантов, танки и техника: огромные потери врага 20 апреля

Ликвидировали парочку "не разлей вода"

Мелехова и Чупрова "ушли" один за другим - 11 и 14 марта.

Парочка "не разлей вода" – два друга, а, может, и больше",

– написал Комахидзе.

По словам эксперта, российские источники упоминают только о дружбе. Однако добавил, что в альбоме Чупрова – это не одна фотография с объятиями вместе с Мелеховым.

Ликвидированные оккупанты / Фото OSINT-эксперта:

Потери врага: последние новости

По состоянию на 20 апреля, в Украине ликвидировали около 184 420 российских солдат, 670 из них – за последние сутки. Кроме того, враг потерял 3667 танков, 7120 боевых бронированных машин и много другой техники.

Кстати, в городе Набережные Лодки, расположенном в Татарстане, россиянам обещали, что создадут так называемую "аллею славы специальной военной операции". Однако это уже невозможно сделать из-за "200-х" военных.

Все кладбище украшено трехцветной символикой. В частности, есть флаги, на которых изображена буква "Z" и значок ПВК "Вагнера".