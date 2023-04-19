В городе Набережные Челны, расположенном в Татарстане (Россия), местным обещали, что создадут так называемую "аллею славы специальной военной операции". Однако уже сейчас это прямо-таки невозможно сделать из-за "200-х" военных "второй армии мира". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

Смотрите также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Деньги в никуда

Важно, что на этот проект – "аллея славы СВО" – были выделены сумасшедшие средства из бюджета. Однако, очевидно, проводить досуг граждане России смогут только на кладбище, ведь эта территория обильно покрыта перемолотым "пушечным мясом".

На месте, где должна быть аллея, уже все похоронено-перезахоронено. И дальше уже пошли похороны. По несколько похорон в день стабильно. Сотнями сразу не хоронят, чтобы не шокировать население,

– информируют источники.

Как в России, вместо аллеи, сделали кладбище: смотрите видео 24 Канала

Отметим, что все кладбище украшено трехцветной символикой. В частности, можно увидеть флаги, на которых есть буква "Z" и значок ПВК "Вагнера", что уже с конца лета безрезультатно пытается захватить Бахмут на Донетчине.

Вероятно, Россия хотела, чтобы эти культурные маркеры стали символом "победы" в войне против Украины. Однако уже сейчас можно смело констатировать, что место всевозможных букв "Z" и другой "красоты" – на кладбище. В прямом и переносном смысле.

Могилы "200-тых" россиян, вместо "аллеи славы" / фото 24 Канала

Смотрите также Бей, насилуй, похищай: как в теннисе продали свои принципы ради китайских денег

Сколько оккупантов уже у Кобзона

В Генеральном штабе 19 апреля констатировали, что известно о более чем 187 тысячах ликвидированных Вооруженными Силами оккупантов. Собственно, только за минувшие сутки наши воины уничтожили около 620 захватчиков и десятки единиц военной техники. В частности, 4 танка, 12 бронированных машин и 9 артиллерийских систем.

Важно! Чтобы наши военные более быстрыми темпами заполняли залы Кобзона, не забывайте донатить на ВСУ. Скажем, журналист 24 Канала Иван Магуряк открыл сбор на авто и монокуляр для 28 бригады под Бахмутом. Поддержать его вы можете по ссылке.