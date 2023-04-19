У місті Набережних Човнах, що розташоване в Татарстані (Росія), місцевим обіцяли, що створять так звану "алею слави спеціальної військової операції". Однак уже зараз це просто-таки неможливо зробити через "200-их" військових "другої армії світу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела.

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Гроші в нікуди

Важливо, що на цей проєкт – "алея слави СВО" – було виділено шалені кошти з бюджету. Однак, вочевидь, проводити дозвілля громадяни Росії матимуть змогу лише на цвинтарі, адже ця територія рясно вкрита перемеленим "гарматним м'ясом".

На місці, де мала б бути алея, вже все поховано-перепоховано. І далі вже пішли поховання. По кілька поховань на день стабільно. Сотнями одразу не ховають, щоб не шокувати населення,

– інформують джерела.

Як у Росії, замість алеї, зробили кладовище: дивіться відео 24 Каналу

Зазначимо, що весь цвинтар прикрашений триколірною символікою. Зокрема, можна побачити прапори, на яких є буква "Z" та значок ПВК "Вагнера", що уже від кінця літа безрезультатно намагається захопити Бахмут на Донеччині.

Ймовірно, Росія хотіла, аби ці "культурні маркери" стали символами "звитяги" та "перемоги" у війні проти України. Однак уже зараз можна сміливо констатувати, що місце всіляких там літер "Z" та іншої "краси" – на цвинтарі. У прямому та переносному сенсі.

Могили "200-тих" росіян, замість "алеї слави" / фото 24 Каналу

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Скільки окупантів уже в Кобзона

В Генеральному штабі 19 квітня констатували, що відомо про понад 187 тисяч ліквідованих Збройними Силами окупантів. Власне, лише за минулу добу наші воїни знищили близько 620 загарбників та десятки одиниць їхньої військової техніки. Зокрема, 4 танки, 12 броньованих машин та 9 артилерійських систем.

Важливо! Аби наші військові швидшими темпами заповнювали зали Кобзона, не забувайте донатити на ЗСУ. Скажімо, журналіст 24 Каналу Іван Магуряк відкрив збір на авто і монокуляр для 28 бригади, що під Бахмутом. Підтримати його ви можете за посиланням.