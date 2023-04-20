Если говорить о более года полномасштабного вторжения, то за это время на тот свет отправили 184 тысячи 420 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть больше. Вести же точный подсчет потерь врага невозможно. Особенно в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери врага в технике

Кроме живой силы, россияне еще и теряют огромное количество техники во время войны. С 24 февраля 2022 года в металлолом превратили тысячи танков и боевых бронированных машин. Не будут угрожать с неба сотни самолетов и вертолетов. Сама же статистика потерь в технике такова:

танков – 3667 (+2);

боевых бронированных машин – 7120 (+10);

артиллерийских систем – 2825 (+6);

РСЗО – 539 (+1);

средств ПВО – 285 (+0);

самолетов – 308 (+0);

вертолетов – 293 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10);

крылатых ракет – 911 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5707 (+15);

специальной техники – 332 (+2).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 20 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Что произошло на фронте за прошедшие сутки

Первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что в течение 19 апреля россияне нанесли 3 ракетных и 57 авиационных ударов. В частности, враги применили 26 дронов типа "Шахид-136". Из них 21 – уничтожили наши защитники. Также российские агрессоры ударили 69 раз с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме того, российские военнослужащие имеют низкое морально-психологическое состояние в подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский", которые участвуют в боевых действиях в Донецкой области. Основной фактор, повлиявший на это, – большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших потери.

Следует добавить, что Россия продолжает пытаться вести наступательные действия на 5 направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. По-прежнему самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

Наши военные нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов россиян.