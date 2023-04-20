Якщо говорити про понад рік повномасштабного вторгнення, то за цей час на той світ відправили 184 тисячі 420 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою. Вести ж точний підрахунок втрат ворога неможливо. Особливо у зонах ведення активних бойових дій.

Читайте також "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ

Втрати ворога у техніці

Окрім живої сили, росіяни ще й втрачають величезну кількість техніки під час війни. З 24 лютого 2022 року на брухт перетворили тисячі танків та бойових броньованих машин. Не загрожуватимуть з неба сотні літаків і гелікоптерів. Сама ж статистика втрат у техніці така:

танків – 3667 (+2);

бойових броньованих машин – 7120 (+10);

артилерійських систем – 2825 (+6);

РСЗВ – 539 (+1);

засоби ППО – 285 (+0);

літаків – 308 (+0);

гелікоптерів – 293 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10);

крилаті ракети – 911 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15);

спеціальна техніка – 332 (+2).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 20 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відбулось на фронті минулої доби

Перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що протягом 19 квітня росіяни завдали 3 ракетних та 57 авіаційних ударів. Зокрема, вороги застосували 26 дронів типу "Шахід-136". З них 21 – знищили наші захисники. Також російські агресори вдарили 69 разів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Окрім того, російські військовослужбовці мають низький морально-психологічний стан в підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь в бойових діях на Донеччині. Основний чинник, що на це вплинув, – великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, які зазнали втрат.

Варто додати, що Росія далі намагається вести наступальні дії на 5 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському. Як і раніше, найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар'їнку.

Наші військові завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів росіян.