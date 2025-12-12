В Fire Point сказали, сможет ли украинская баллистика преодолеть ПВО Москвы
- Fire Point готовится финализировать кодификацию отечественной баллистики в конце этого года.
- Компания может начать серийное производство ракет FP-7 весной 2026 года, они способны доставать до Москвы.
Компания Fire Point до конца 2025 года планирует завершить кодификацию украинской баллистической ракеты FP-7. Она способна будет преодолеть системы противовоздушной обороны Москвы.
Об этом отметил главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в разговоре с журналистами BBC, передает 24 Канал.
Какие преимущества дает наличие своей баллистики?
Наше государство нуждается в собственных баллистических ракетах, чтобы не согласовывать цели для их применения с третьей стороной. FP-7 станет аналогом ракеты С-400.
Если будет большая скорость входа в цель, более 1200 метров в секунду, а также если она будет полностью композитная, то ее перехват будет практически невозможным,
– констатировал Денис Штилерман.
Главный конструктор Fire Point анонсировал, что при наличии запроса и необходимых ресурсов компания сможет выйти на серийный темп производства такого оружия уже весной 2026 года. Речь идет о сотнях ракет ежемесячно.
Заметьте! Эксперт по авиации Константин Криволап спрогнозировал, что украинская баллистика сможет полететь по России в феврале – марте 2026 года.
Что еще известно о разработке FP-7?
Баллистическая ракета изготовлена из композитных материалов, это позволяет ей преодолевать большее расстояние, ведь ее масса легче. Ее дальность поражения составит 200 километров, вес боевой части FP-7 равен 150 килограммов, максимальная скорость – 1 500 метров в секунду.
- Ранее Денис Штилерман объяснил, что Украина могла давно изготовить отечественную баллистику, но это не делалось из-за целенаправленной политики. По его словам, этому процессу препятствовала в том числе бюрократия. После полномасштабного вторжения произошли определенные изменения, которые улучшили ситуацию для компаний-производителей оружия.