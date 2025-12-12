В Fire Point сказали, сможет ли украинская баллистика преодолеть ПВО Москвы

Компания Fire Point до конца 2025 года планирует завершить кодификацию украинской баллистической ракеты FP-7. Она способна будет преодолеть системы противовоздушной обороны Москвы.

Об этом отметил главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в разговоре с журналистами BBC, передает 24 Канал.

Смотрите также Будет иметь потрясающий эффект: военный обозреватель сказал, какое оружие нанесет РФ болезненный удар

Какие преимущества дает наличие своей баллистики?

Наше государство нуждается в собственных баллистических ракетах, чтобы не согласовывать цели для их применения с третьей стороной. FP-7 станет аналогом ракеты С-400.

Если будет большая скорость входа в цель, более 1200 метров в секунду, а также если она будет полностью композитная, то ее перехват будет практически невозможным,

– констатировал Денис Штилерман.

Главный конструктор Fire Point анонсировал, что при наличии запроса и необходимых ресурсов компания сможет выйти на серийный темп производства такого оружия уже весной 2026 года. Речь идет о сотнях ракет ежемесячно.

Заметьте! Эксперт по авиации Константин Криволап спрогнозировал, что украинская баллистика сможет полететь по России в феврале – марте 2026 года.

Что еще известно о разработке FP-7?