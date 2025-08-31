В сети показали пуски ракет "Фламинго" по вражеским целям
- Украинские крылатые ракеты "Фламинго" поступили в серийное производство.
- Вероятно, они уже используются для ударов по целям в России.
17 августа стало известно, что новые отечественные крылатые ракеты "Фламинго" поступили в серийное производство. Позже Владимир Зеленский подтвердил успешные испытания украинской дальнобойной ракеты, способной преодолевать до 3 тысяч километров.
Глава государства заявил, что зимой 2025 – 2026 года Украина будет иметь достаточное количество ракет "Фламинго", и тогда с ними уже будет невозможно не считаться, передает 24 Канал.
Смотрите также В Украине действуют секретные заводы дронов, – Politico
Что известно о пуске ракеты "Фламинго"?
31 августа в сети распространили информацию о том, что ракеты "Фламинго" уже используют для ударов по целям в России. Также появилось видео, на котором зафиксирован пуск новых ракет.
"Фламинго" полетели атаковать оккупантов: смотрите видео
Что известно о ракете "Фламинго"?
Это новая крылатая ракета FP-5 "Фламинго" с дальностью 3000 километров. Она может нести боевую часть весом 1150 килограммов. Производство осуществляет украинская компания Fire Point, которая планирует до октября 2025 года масштабировать выпуск до 7 ракет в сутки. Ракета имеет высокую точность с отклонением не более 14 метров, а также использует спутниковую навигацию, что устойчива к РЭБ. Фактически "Фламинго" – это украинский аналог российских Х-55 или даже "Калибров", но значительно дешевле и соответственно – массовый.
Последние новости о новой ракете "Фламинго"
- Свое название ракета получила из-за шутки, которая ходила внутри компании. Речь идет о незаметной, но весомой роли женщин в вооруженном производстве.
- Эксперты считают, что "Фламинго" в два раза мощнее Tomahawk и может быть использована для атак в глубине России.
- Недавно появилась информация, что компания – производитель ракеты находится под расследованием НАБУ из-за подозрений в завышении цен и объемов поставок дронов в Министерство обороны и возможных связей с бывшим бизнес-партнером Зеленского Тимуром Миндичем. В антикоррупционном органе отрицают расследование по ракете "Фламинго".