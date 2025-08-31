17 серпня стало відомо, що нові вітчизняні крилаті ракети "Фламінго" поступили в серійне виробництво. Пізніше Володимир Зеленський підтвердив успішні випробування української далекобійної ракети, здатної до 3 тисяч кілометрів.

Глава держави заявив, що взимку 2025 – 2026 року Україна матиме достатню кількість ракет "Фламінго", й тоді з ними вже буде неможливо не рахуватися, передає 24 Канал.

Що відомо про пуск ракети "Фламінго"?

31 серпня у мережі поширили інформацію про те, що ракети "Фламінго" вже використовують для ударів по цілях у Росії. Також з'явилося відео, на якому зафіксований пуск нових ракет.

"Фламінго" полетіли атакувати окупантів: дивіться відео

Що відомо про ракету "Фламінго"?

Це нова крилата ракета FP-5 "Фламінго" з дальністю 3000 кілометрів. Вона може нести бойову частину вагою 1150 кілограмів. Виробництво здійснює українська компанія Fire Point, яка планує до жовтня 2025 року масштабувати випуск до 7 ракет на добу. Ракета має високу точність з відхиленням не більше 14 метрів, а також використовує супутникову навігацію, що стійка до РЕБ. Фактично "Фламінго" – це український аналог російських Х-55 чи навіть "Калібрів", але значно дешевший і відповідно – масовіший.

Останні новини про нову ракету "Фламінго"