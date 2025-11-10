В Киеве не работает фуникулер: власти назвали причину
- 10 ноября фуникулер в Киеве прекратил работать.
- Власти говорят, что это временно.
Утром 10 ноября фуникулер в Киеве прекратил работать. Местные власти объяснили, с чем это связано.
В столице не работает фуникулер. В КГГА говорят, что это временно, передает 24 Канал.
Почему в Киеве не работает фуникулер?
В 08:16 столичная власть сообщила, что работа фуникулера прекратилась в связи со стабилизационным отключением электроэнергии.
После восстановления подачи напряжения его (фуникулера – 24 Канал) работу восстановят в штатном режиме,
– говорится в заявлении.
Напомним, что 9 ноября в 12:00 фуникулер уже останавливался в результате отключений электроэнергии. Его работу удалось возобновить примерно в 15:40.
Транспортный коллапс в столице произошел и 8 ноября после массированной атаки. Тогда остановилось движение не только фуникулера, но и троллейбусов. Также не действовала станция метро "Политехнический институт".
Обратите внимание! 10 ноября меры ограничения электроснабжения будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей. В Киеве обнародовали графики почасовых отключений.
Какова ситуация со светом в Украине?
- 8 ноября российская армия нанесла рекордный баллистический удар по энергообъектам Полтавщины. В результате разрушений часть области полностью обесточена, в других районах зафиксированы перебои со светом, водой и отоплением.
- Враг сильно ударил и по критической инфраструктуре Харьковщины. В регионе ввели аварийные графики отключения света. Десятки электричек прекратили работу, остановилось метро. По состоянию на 10 ноября движение поездов в метро Харькова восстановили. Впрочем, в случае снижения напряжения движение могут снова временно приостановить.
- В Минэнерго говорят, что Россия изменила тактику атак на энергосистему Украины, одновременно нанося удары по объектам генерации и сетям распределения электроэнергии.