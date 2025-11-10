В Киеве не работает фуникулер: власти назвали причину

Утром 10 ноября фуникулер в Киеве прекратил работать. Местные власти объяснили, с чем это связано.

В столице не работает фуникулер. В КГГА говорят, что это временно, передает 24 Канал.

Смотрите также СМИ рассказали, какую большую ТЭЦ на биомассе Россия разрушила дронами

Почему в Киеве не работает фуникулер?

В 08:16 столичная власть сообщила, что работа фуникулера прекратилась в связи со стабилизационным отключением электроэнергии.

После восстановления подачи напряжения его (фуникулера – 24 Канал) работу восстановят в штатном режиме,

– говорится в заявлении.

Напомним, что 9 ноября в 12:00 фуникулер уже останавливался в результате отключений электроэнергии. Его работу удалось возобновить примерно в 15:40.

Транспортный коллапс в столице произошел и 8 ноября после массированной атаки. Тогда остановилось движение не только фуникулера, но и троллейбусов. Также не действовала станция метро "Политехнический институт".

Обратите внимание! 10 ноября меры ограничения электроснабжения будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей. В Киеве обнародовали графики почасовых отключений.

Какова ситуация со светом в Украине?