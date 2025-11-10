У Києві не працює фунікулер: влада назвала причину

Вранці 10 листопада фунікулер у Києві припинив працювати. Місцева влада пояснила, з чим це пов'язано.

У столиці не працює фунікулер. У КМДА кажуть, що це тимчасово, передає 24 Канал.

Чому у Києві не працює фунікулер?

О 08:16 столична влада повідомила, що робота фунікулера припинилася у зв'язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії.

Після відновлення подачі напруги його (фунікулера – 24 Канал) роботу відновлять у штатному режимі,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 9 листопада о 12:00 фунікулер вже зупинявся внаслідок відключень електроенергії. Його роботу вдалося поновити приблизно о 15:40.

Транспортний колапс у столиці стався і 8 листопада після масованої атаки. Тоді зупинився рух не тільки фунікулера, але й тролейбусів. Також не діяла станція метро "Політехнічний інститут".

Зверніть увагу! 10 листопада заходи обмеження електропостачання діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг. У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень.

Яка ситуація зі світлом в Україні?