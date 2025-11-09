Так, росіяни зруйнували першу в Україні велику ТЕЦ, яка виробляє електроенергію і тепло з органічних відходів. Про це розповів засновник компанії Clear Energy, яка збудувала цю теплоелектроцентраль у 2016 році, передає 24 Канал.

Яку ТЕЦ на біомасі зруйнувала Росія?

Відомо, що по ТЕЦ ворог вгатив трьома дронами. Суспільне з власних джерел дізналося, що йдеться про теплоелектроцентраль розташовану у Корюківці, що на Чернігівщині.

Компанія називає Корюківську теплоелектростанцію своїм визначним енергетичним проєктом. Ця ТЕЦ працює на біомасі, а саме з використанням відходів деревини, та має потужність 4 мВт.

Довідка: Під брендом "Кліар Енерджі груп" об'єднані енергетичні компанії, що розробляють проекти, будують та займаються експлуатацією електростанцій на біомасі, біогазі. Також вони займаються виробництвом і встановленням власних газогенераторів.

Де розташована Корюківська ТЕЦ: дивіться на карті

Що відомо про ворожі атаки на українську енергетику?