Так, росіяни зруйнували першу в Україні велику ТЕЦ, яка виробляє електроенергію і тепло з органічних відходів. Про це розповів засновник компанії Clear Energy, яка збудувала цю теплоелектроцентраль у 2016 році, передає 24 Канал.

Дивіться також У ГУР розповіли, чим відрізняються підходи України та Росії до виробництва дронів

Яку ТЕЦ на біомасі зруйнувала Росія?

Відомо, що по ТЕЦ ворог вгатив трьома дронами. Суспільне з власних джерел дізналося, що йдеться про теплоелектроцентраль розташовану у Корюківці, що на Чернігівщині.

Компанія називає Корюківську теплоелектростанцію своїм визначним енергетичним проєктом. Ця ТЕЦ працює на біомасі, а саме з використанням відходів деревини, та має потужність 4 мВт.

Довідка: Під брендом "Кліар Енерджі груп" об'єднані енергетичні компанії, що розробляють проекти, будують та займаються експлуатацією електростанцій на біомасі, біогазі. Також вони займаються виробництвом і встановленням власних газогенераторів.

Де розташована Корюківська ТЕЦ: дивіться на карті

Що відомо про ворожі атаки на українську енергетику?

  • З початком осені ворог, як і очікувалося, посилив атаки на різні об'єкти української енергетичної та газової інфраструктур.

  • Внаслідок останньої атаки вийшли з ладу усі теплоелектростанції "Центренерго". Вони більше не здатні виробляти електроенергію.

  • Щоб удари були більш успішними, противник почав частіше атакувати важливі об'єкти балістичними ракетами, які важко збивати.

  • Росія змінила тактику ударів по українській енергосистемі – тепер одночасно б'є і по станціях, і по мережах. За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, енергосистема поступово відновлюється, але для повної стабілізації потрібен час.