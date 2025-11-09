Так, росіяни зруйнували першу в Україні велику ТЕЦ, яка виробляє електроенергію і тепло з органічних відходів. Про це розповів засновник компанії Clear Energy, яка збудувала цю теплоелектроцентраль у 2016 році, передає 24 Канал.
Яку ТЕЦ на біомасі зруйнувала Росія?
Відомо, що по ТЕЦ ворог вгатив трьома дронами. Суспільне з власних джерел дізналося, що йдеться про теплоелектроцентраль розташовану у Корюківці, що на Чернігівщині.
Компанія називає Корюківську теплоелектростанцію своїм визначним енергетичним проєктом. Ця ТЕЦ працює на біомасі, а саме з використанням відходів деревини, та має потужність 4 мВт.
Довідка: Під брендом "Кліар Енерджі груп" об'єднані енергетичні компанії, що розробляють проекти, будують та займаються експлуатацією електростанцій на біомасі, біогазі. Також вони займаються виробництвом і встановленням власних газогенераторів.
Де розташована Корюківська ТЕЦ: дивіться на карті
Що відомо про ворожі атаки на українську енергетику?
З початком осені ворог, як і очікувалося, посилив атаки на різні об'єкти української енергетичної та газової інфраструктур.
Внаслідок останньої атаки вийшли з ладу усі теплоелектростанції "Центренерго". Вони більше не здатні виробляти електроенергію.
Щоб удари були більш успішними, противник почав частіше атакувати важливі об'єкти балістичними ракетами, які важко збивати.
Росія змінила тактику ударів по українській енергосистемі – тепер одночасно б'є і по станціях, і по мережах. За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, енергосистема поступово відновлюється, але для повної стабілізації потрібен час.