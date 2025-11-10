У столиці не працює фунікулер. У КМДА кажуть, що це тимчасово, передає 24 Канал.
Чому у Києві не працює фунікулер?
О 08:16 столична влада повідомила, що робота фунікулера припинилася у зв'язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії.
Після відновлення подачі напруги його (фунікулера – 24 Канал) роботу відновлять у штатному режимі,
– йдеться у заяві.
Нагадаємо, що 9 листопада о 12:00 фунікулер вже зупинявся внаслідок відключень електроенергії. Його роботу вдалося поновити приблизно о 15:40.
Транспортний колапс у столиці стався і 8 листопада після масованої атаки. Тоді зупинився рух не тільки фунікулера, але й тролейбусів. Також не діяла станція метро "Політехнічний інститут".
Зверніть увагу! 10 листопада заходи обмеження електропостачання діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг. У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень.
Яка ситуація зі світлом в Україні?
- 8 листопада осійська армія завдала рекордного балістичного удару по енергооб'єктах Полтавщини. Внаслідок руйнування частина області повністю знеструмлена, в інших районах зафіксовані перебої зі світлом, водою та опаленням.
- Ворог сильно вдарив і по критичній інфраструктурі Харківщини. У регіоні ввели аварійні графіки відключення світла. Десятки електричок припинили роботу, зупинилося метро. Станом на 10 листопада рух поїздів у метро Харкова відновили. Втім, у випадку зниження напруги рух можуть знову тимчасово призупинити.
- У Міненерго кажуть, що Росія змінила тактику атак на енергосистему України, одночасно завдаючи ударів по об'єктах генерації та мережах розподілу електроенергії.