Зеленский провел важный разговор с американской командой: о чем говорили
- Представители Украины и США обсудили возможные гарантии безопасности для Украины после войны.
- Стороны договорились продолжать работу по гарантиям безопасности.
Украинские и американские представители провели разговор о гарантиях безопасности для Украины после войны. Для Украины гарантии безопасности – это одна из главных вещей, которая позволит делать дальнейшие шаги для завершения войны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост президента Владимира Зеленского.
О чем говорили украинская и американская команды 12 декабря?
Между представителями Украины и США прошла встреча относительно возможных гарантий безопасности для Украины. Соединенные Штаты представляли государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, посланник президента Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генералы Кин и Гринкевич и Джош Груенбаум. Также на переговорах был глава НАТО Марк Рютте.
Очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях – не только для окончания войны, но и для обеспечения Украине безопасности и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и настроенность на результат,
– пишет Владимир Зеленский.
Украина не хочет повторения Будапештского меморандума, когда Россия подписалась под документом, но неоднократно нарушала свои обязательства. Поэтому, по словам Зеленского, сейчас нужны конкретные ответы по защите Украины, в частности, силами партнеров, если враг захочет напасть снова.
Украина и США договорились, что команды в дальнейшем будут работать и в ближайшее время представят конкретные идеи относительно необходимых гарантий безопасности.
Украина и США провели встречу относительно будущих гарантий безопасности / Фото из телеграмма Владимира Зеленского
Что известно о сотрудничестве Украины и США относительно мирного плана?
Украина вместе с американскими и европейскими партнерами проведет встречу для обсуждения мирного плана Дональда Трампа. Так уже в эту субботу в Париже будут общаться чиновники США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Стороны будут пытаться достичь консенсуса.
Киев передал в США свою реакцию на мирный план и добавил туда видение Европы. План в частности предусматривает создание дополнительных документов, детализирующих послевоенную экономику и гарантии безопасности.
По словам Владимира Зеленского, США хотят, чтобы Украина достигла мира в войне и делают для этого все возможное. По словам президента, американцы не устанавливали никаких ультимативных дедлайнов по принятию плана.