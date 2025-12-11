Зеленский провел важный разговор с американской командой: о чем говорили

Украинские и американские представители провели разговор о гарантиях безопасности для Украины после войны. Для Украины гарантии безопасности – это одна из главных вещей, которая позволит делать дальнейшие шаги для завершения войны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост президента Владимира Зеленского.

О чем говорили украинская и американская команды 12 декабря?

Между представителями Украины и США прошла встреча относительно возможных гарантий безопасности для Украины. Соединенные Штаты представляли государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, посланник президента Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генералы Кин и Гринкевич и Джош Груенбаум. Также на переговорах был глава НАТО Марк Рютте.

Очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях – не только для окончания войны, но и для обеспечения Украине безопасности и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и настроенность на результат,

– пишет Владимир Зеленский.

Украина не хочет повторения Будапештского меморандума, когда Россия подписалась под документом, но неоднократно нарушала свои обязательства. Поэтому, по словам Зеленского, сейчас нужны конкретные ответы по защите Украины, в частности, силами партнеров, если враг захочет напасть снова.

Украина и США договорились, что команды в дальнейшем будут работать и в ближайшее время представят конкретные идеи относительно необходимых гарантий безопасности.

Украина и США провели встречу относительно будущих гарантий безопасности / Фото из телеграмма Владимира Зеленского

Что известно о сотрудничестве Украины и США относительно мирного плана?