Зеленський провів важливу розмову з американською командою: про що говорили

Українські та американські представники провели розмову щодо гарантій безпеки для України після війни. Для України гарантії безпеки – це одна з найголовніших речей, що дозволить робити подальші кроки для завершення війни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост президента Володимира Зеленського.

Дивіться також Ситуація безвихідна: експерти пояснили, чому Трамп боїться зупинити мирні переговори

Про що говорили українська та американська команди 12 грудня?

Між представниками України та США пройшла зустріч щодо можливих гарантій безпеки для України. Сполучені Штати представляли державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, посланець президента Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерали Кін і Гринкевич та Джош Груенбаум. Також на перемовинах був глава НАТО Марк Рютте.

Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях – не лише для закінчення війни, а й для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат,

– пише Володимир Зеленський.

Україна не хоче повторення Будапештського меморандуму, коли Росія підписалася під документом, але неодноразово порушувала свої зобовʼязання. Тому, за словами Зеленського, зараз потрібні конкретні відповіді щодо захисту України, зокрема, силами партнерів, якщо ворог захоче напасти знову.

Україна та США домовилися, що команди надалі працюватимуть й найближчим часом презентують конкретні ідеї щодо необхідних гарантій безпеки.

Україна та США провели зустріч щодо майбутніх гарантій безпеки / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Що відомо про співрацю України та США щодо мирного плану?