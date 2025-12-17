Политический обозреватель назвала вариант гарантий безопасности Украине, который рассматривают партнеры

Украина вместе с партнерами нарабатывает гарантии безопасности, которые должны стать важной составляющей мирного плана. Владимир Зеленский даже говорил об альтернативе 5 статьи НАТО.

Политический обозреватель Юлия Забелина рассказала 24 Каналу, что аналог членства в Альянсе предлагают уже не впервые. Ранее об этом говорила премьер Италии Джорда Мелони.

Какая существует реальная гарантия безопасности?

Кроме вопроса территорий, гарантии безопасности стали ключевой темой мирных переговоров. Понятно, что Украина хочет иметь гарантии того, что мы сможем вступить в НАТО по крайней мере в будущем.

Я частно общалась с некоторыми американцами и они говорят, что не только США не хотят видеть Украину в НАТО. Такой позиции придерживаются многие европейские страны. Несмотря на это никто не согласится отказаться даже от перспективы членства в будущем,

– отметила политический обозреватель.

Относительно гарантий безопасности, то сейчас обсуждают возможное размещение иностранных дивизий быстрого реагирования у границы на Западе. Они смогут действовать в случае еще одного вторжения России. Конечно, никто этого не хочет, но все понимают с кем имеют дело. Поэтому отряды быстрого реагирования, которые моментально прибудут в Украину, будут иметь влияние.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил о том, что Украину "будут поддерживать на земле" силы безопасности европейских стран. Впрочем это возможно только после прекращения огня. Детали их поддержки президент не назвал.

К сожалению, о других форматах, такие как миротворцы или размещения сил на линии разграничения – никто даже не говорит. На Западе к этому не готовы, поэтому пока говорится только о границе дружественных к нам стран, где будут стоять эти войска.

Какие гарантии уже предлагают Украине?