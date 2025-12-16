Лидеры Европы представили свой план гарантий безопасности для Украины из 6 пунктов
- Лидеры Европы представили план гарантий безопасности для Украины, включая поддержку вооруженных сил, мониторинг прекращения огня, и экономическую помощь.
- Подписанты заявления подтвердили готовность работать над соглашением о длительном мире, выразив полную поддержку Украине и ее стремлению вступления в ЕС.
Лидеры ряда европейских государств и институтов Европейского Союза обнародовали совместное заявление, в котором "приветствовали значительный прогресс в усилиях президента Трампа по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине". Там изложены гарантии безопасности, которые Европа предлагает Украине.
Текст документа распространила пресс-служба правительства Германии, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Какие гарантии Европа предложила Украине?
В заявлении отмечается тесной координации между командами президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа, а также европейскими партнерами в течение последних дней и недель. Европейские лидеры договорились сотрудничать с Трампом и Зеленским "для достижения длительного мира, который сохранит суверенитет Украины и европейскую безопасность".
"Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью более широкой евроатлантической безопасности. Они четко заявили, что Украина и ее народ заслуживают процветающее, независимое и суверенное будущее, свободное от страха перед будущей российской агрессией", – говорится в документе.
Отдельно отмечается, что лидеры США и Европы "обязались сотрудничать с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности и мер поддержки экономического восстановления в контексте соглашения о прекращении войны".
Среди таких обязательств в заявлении перечислены:
- предоставление Украине устойчивой и значительной поддержки для развития ее вооруженных сил, численность которых должна оставаться на уровне 800 тысяч человек в мирное время, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию Украины.;
- создание под европейским руководством "многонациональных сил Украины", сформированных из добровольцев стран "коалиции решительных" при поддержке США, для содействия восстановлению ВСУ, защиты воздушного пространства и безопасности на море, с возможностью проведения операций на территории Украины;
- внедрение механизма мониторинга и верификации режима прекращения огня под руководством США с участием международных организаций, с целью раннего предупреждения о возможных атаках, а также механизма устранения конфликтов для разработки взаимных мер по деэскалации, которые могут быть приняты в пользу всех сторон;
- юридические обязательства, в соответствии с национальными процедурами, по восстановлению мира и безопасности в случае нового вооруженного нападения, включая военной, разведывательной, логистической, экономической и дипломатической поддержкой;
- инвестиции в будущее процветание Украины, включая предоставление значительных ресурсов для восстановления и реконструкции, заключение взаимовыгодных торговых соглашений и учет необходимости компенсации Россией убытков, нанесенных Украине. В этом контексте российские суверенные активы в Европейском Союзе были заморожены;
- решительная поддержка процесса вступления Украины в Европейский Союз.
Участники заявления подтвердили готовность работать над достижением дальнейшего прогресса в ближайшие дни и недели с целью совместного заключения и одобрения соглашения о длительном мире. Они также выразили полную поддержку президенту Зеленскому и украинскому народу.
Отдельно отмечается, что международные границы не могут изменяться силой, а решение по территориальным вопросам принадлежат исключительно народу Украины после введения надежных гарантий безопасности.
В то же время стороны признали, что часть вопросов придется урегулировать на финальных этапах переговоров.
"Они четко заявили, что, как и в любом соглашении, ничего не согласовано, пока не согласовано все, и что все стороны должны интенсивно работать над решением, которое могло бы обеспечить длительное прекращение боевых действий", – отмечается в заявлении.
Под заявлением подписались канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Нидерландов Дик Схооф, премьер Польши Дональд Туск, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Зеленский поставил требование США и Европе относительно гарантий безопасности
Президент Зеленский предлагает создать сеть соглашений с гарантиями безопасности вместо вступления Украины в НАТО.
"Коалиция желающих", в которую входят более 30 стран, не планирует направлять войска в Украину до заключения перемирия, а даже после этого – не намерена размещать их вблизи линии фронта. США также исключают участие своих сухопутных сил.
Украина настаивает на "железных" гарантиях безопасности, учитывая негативный опыт Будапештского меморандума 1994 года, который не смог уберечь страну от российской агрессии.
Президент Зеленский также отметил, что вопрос уступок Украины не актуален.