Лідери Європи представили свій план гарантій безпеки для України з 6 пунктів
- Лідери Європи представили план гарантій безпеки для України, включаючи підтримку збройних сил, моніторинг припинення вогню, та економічну допомогу.
- Підписанти заяви підтвердили готовність працювати над угодою про тривалий мир, висловивши повну підтримку Україні та її прагненню вступу до ЄС.
Лідери низки європейських держав та інституцій Європейського Союзу оприлюднили спільну заяву, в якій "привітали значний прогрес у зусиллях президента Трампа щодо забезпечення справедливого і міцного миру в Україні". Там викладено гарантії безпеки, які Європа пропонує Україні.
Текст документа поширила пресслужба уряду Німеччини, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
Які гарантії Європа запропонувала Україні?
У заяві наголошується на тісній координації між командами президента Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа, а також європейськими партнерами впродовж останніх днів і тижнів. Європейські лідери домовилися співпрацювати з Трампом і Зеленським "для досягнення тривалого миру, який збереже суверенітет України і європейську безпеку".
"Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання України є невід'ємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки. Вони чітко заявили, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне та суверенне майбутнє, вільне від страху перед майбутньою російською агресією", – йдеться у документі.
Окремо зазначається, що лідери США та Європи "зобов'язалися співпрацювати з метою надання Україні надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення в контексті угоди про припинення війни".
Серед таких зобов’язань в заяві перелічено:
- надання Україні стійкої та значної підтримки для розбудови її збройних сил, чисельність яких повинна залишатися на рівні 800 тисяч осіб у мирний час, щоб мати можливість стримувати конфлікти та захищати територію України.;
- створення під європейським керівництвом "багатонаціональних сил України", сформованих із добровольців країн "коаліції рішучих" за підтримки США, для сприяння відновленню ЗСУ, захисту повітряного простору та безпеки на морі, з можливістю проведення операцій на території України;
- запровадження механізму моніторингу та верифікації режиму припинення вогню під керівництвом США за участю міжнародних організацій, з метою раннього попередження про можливі атакия, а також механізму усунення конфліктів для розробки взаємних заходів з деескалації, які можуть бути вжиті на користь усіх сторін;
- юридичні зобов’язання, відповідно до національних процедур, щодо відновлення миру й безпеки у разі нового збройного нападу, включно з військовою, розвідувальною, логістичною, економічною та дипломатичною підтримкою;
- інвестиції в майбутнє процвітання України, включаючи надання значних ресурсів для відновлення та реконструкції, укладення взаємовигідних торговельних угод та врахування необхідності компенсації Росією збитків, завданих Україні. У цьому контексті російські суверенні активи в Європейському Союзі були заморожені;
- рішуча підтримка процесу вступу України до Європейського Союзу.
Учасники заяви підтвердили готовність працювати над досягненням подальшого прогресу найближчими днями та тижнями з метою спільного укладення й схвалення угоди про тривалий мир. Вони також висловили повну підтримку президенту Зеленському та українському народу.
Окремо наголошується, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а рішення щодо територіальних питань належать виключно народу України після запровадження надійних гарантій безпеки.
Водночас сторони визнали, що частину питань доведеться врегулювати на фінальних етапах переговорів.
"Вони чітко заявили, що, як і в будь-якій угоді, нічого не узгоджено, доки не узгоджено все, і що всі сторони повинні інтенсивно працювати над вирішенням, яке могло б забезпечити тривале припинення бойових дій", – наголошується в заяві.
Під заявою підписалися канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта.
Зеленський поставив вимогу США та Європі щодо гарантій безпеки
Президент Зеленський пропонує створити мережу угод із гарантіями безпеки замість вступу України до НАТО.
"Коаліція охочих", до якої входять понад 30 країн, не планує направляти війська в Україну до укладення перемир'я, а навіть після цього – не має наміру розміщувати їх поблизу лінії фронту. США також виключають участь своїх сухопутних сил.
Україна наполягає на "залізних" гарантіях безпеки з огляду на негативний досвід Будапештського меморандуму 1994 року, який не зміг уберегти країну від російської агресії.
Президент Зеленський також наголосив, що питання поступок України не актуальне.