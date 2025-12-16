Лідери Європи представили свій план гарантій безпеки для України з 6 пунктів

Лідери низки європейських держав та інституцій Європейського Союзу оприлюднили спільну заяву, в якій "привітали значний прогрес у зусиллях президента Трампа щодо забезпечення справедливого і міцного миру в Україні". Там викладено гарантії безпеки, які Європа пропонує Україні.

Текст документа поширила пресслужба уряду Німеччини, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також США запропонували Україні "захист від будь-якої агресії", щоб оживити переговори, – Axios

Які гарантії Європа запропонувала Україні?

У заяві наголошується на тісній координації між командами президента Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа, а також європейськими партнерами впродовж останніх днів і тижнів. Європейські лідери домовилися співпрацювати з Трампом і Зеленським "для досягнення тривалого миру, який збереже суверенітет України і європейську безпеку".

"Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання України є невід'ємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки. Вони чітко заявили, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне та суверенне майбутнє, вільне від страху перед майбутньою російською агресією", – йдеться у документі.

Окремо зазначається, що лідери США та Європи "зобов'язалися співпрацювати з метою надання Україні надійних гарантій безпеки та заходів підтримки економічного відновлення в контексті угоди про припинення війни".

Серед таких зобов’язань в заяві перелічено:

надання Україні стійкої та значної підтримки для розбудови її збройних сил, чисельність яких повинна залишатися на рівні 800 тисяч осіб у мирний час , щоб мати можливість стримувати конфлікти та захищати територію України.;

, щоб мати можливість стримувати конфлікти та захищати територію України.; створення під європейським керівництвом "багатонаціональних сил України" , сформованих із добровольців країн "коаліції рішучих" за підтримки США, для сприяння відновленню ЗСУ, захисту повітряного простору та безпеки на морі, з можливістю проведення операцій на території України;

, сформованих із добровольців країн "коаліції рішучих" за підтримки США, для сприяння відновленню ЗСУ, захисту повітряного простору та безпеки на морі, з можливістю проведення операцій на території України; запровадження механізму моніторингу та верифікації режиму припинення вогню під керівництвом США за участю міжнародних організацій, з метою раннього попередження про можливі атакия, а також механізму усунення конфліктів для розробки взаємних заходів з деескалації, які можуть бути вжиті на користь усіх сторін;

юридичні зобов’язання, відповідно до національних процедур, щодо відновлення миру й безпеки у разі нового збройного нападу, включно з військовою, розвідувальною, логістичною, економічною та дипломатичною підтримкою ;

; інвестиції в майбутнє процвітання України, включаючи надання значних ресурсів для відновлення та реконструкції, укладення взаємовигідних торговельних угод та врахування необхідності компенсації Росією збитків, завданих Україні. У цьому контексті російські суверенні активи в Європейському Союзі були заморожені;

рішуча підтримка процесу вступу України до Європейського Союзу.

Учасники заяви підтвердили готовність працювати над досягненням подальшого прогресу найближчими днями та тижнями з метою спільного укладення й схвалення угоди про тривалий мир. Вони також висловили повну підтримку президенту Зеленському та українському народу.

Окремо наголошується, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а рішення щодо територіальних питань належать виключно народу України після запровадження надійних гарантій безпеки.

Водночас сторони визнали, що частину питань доведеться врегулювати на фінальних етапах переговорів.

"Вони чітко заявили, що, як і в будь-якій угоді, нічого не узгоджено, доки не узгоджено все, і що всі сторони повинні інтенсивно працювати над вирішенням, яке могло б забезпечити тривале припинення бойових дій", – наголошується в заяві.

Під заявою підписалися канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Зеленський поставив вимогу США та Європі щодо гарантій безпеки