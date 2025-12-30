Учтен ли в гарантиях безопасности риск "операций под чужим флагом": объяснение Зеленского

Президент Зеленский заявил, что вместе с перемирием Украина хочет и начала мониторинговой миссии. Это не позволит России проводить операции "под чужим флагом".

Управлять миссией будут партнеры. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Как гарантии безопасности предотвращают вариант операций России "под чужим флагом"?

У Владимира Зеленского спросили, предусматривают ли гарантии безопасности для Украины сценарий, когда Россия прибегает к "операциям под чужим флагом".

Зеленский отметил, что гарантии прописаны поэтапно. Вместе с прекращением огня Украина хочет запуска мониторинговой миссии под руководством стран-партнеров. Они имеют для этого все технически необходимые средства.

Реакция на нарушения со стороны России прописана во второй части гарантий, где изложено, что именно будут делать страны-гаранты в такой ситуации.

