Чи враховано у гарантіях безпеки ризик "операцій під чужим прапором": пояснення Зеленського

Президент Зеленський заявив, що разом з перемир'ям Україна хоче й початку моніторингової місії. Це не дозволить Росії проводити операції "під чужим прапором".

Керувати місією будуть партнери. Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Як гарантії безпеки запобігають варіанту операцій Росії "під чужим прапором"?

У Володимира Зеленського запитали, чи передбачають гарантії безпеки для України сценарій, коли Росія вдається до "операцій під чужим прапором".

Зеленський зазначив, що гарантії прописані поетапно. Разом із припиненням вогню Україна хоче запуску моніторингової місії під керівництвом країн-партнерів. Вони мають для цього усі технічно необхідні засоби.

Реакція на порушення з боку Росії прописана в другій частині гарантій, де викладено, що саме робитимуть країни-гаранти у такій ситуації.

Зеленський прокоментував фейк про атаку по резиденції Путіна