Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о гарантиях безопасности. Украинский президент не понимает, кто может угрожать стране-агрессору.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в пятницу, 22 августа, передает 24 Канал. Гарант в очередной раз напомнил – именно россияне напали на Украину.

Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка

Что заявил Зеленский 22 августа?

На пресс-конференции предложили двухэтапный план гарантий безопасности для Украины, включающий мирное соглашение и дополнительные меры безопасности от США и Европы. Кроме того, Зеленский прокомментировал гарантии, которые хочет Россия.

Я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего? Поэтому для меня это пока непонятно, в чем смысл реальный…

– отметил президент.

Напомним, накануне Лавров заявил, что обсуждать гарантии безопасности без России это "путь в никуда". Кроме того, он подчеркнул роль Москвы и Китая как ключевых участников договоренностей по безопасности Украины.

СМИ пишут о срыве переговоров