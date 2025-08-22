Не знаю, кто им угрожает, – Зеленский о гарантиях безопасности для России
- В ответ на российские заявления о гарантиях безопасности Зеленский отметил, что не понимает, кто мог бы угрожать России.
- На пресс-конференции с генсеком НАТО Рютте 22 августа президент напомнил, что именно Россия напала на Украину.
Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о гарантиях безопасности. Украинский президент не понимает, кто может угрожать стране-агрессору.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в пятницу, 22 августа, передает 24 Канал. Гарант в очередной раз напомнил – именно россияне напали на Украину.
Что заявил Зеленский 22 августа?
На пресс-конференции предложили двухэтапный план гарантий безопасности для Украины, включающий мирное соглашение и дополнительные меры безопасности от США и Европы. Кроме того, Зеленский прокомментировал гарантии, которые хочет Россия.
Я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего? Поэтому для меня это пока непонятно, в чем смысл реальный…
– отметил президент.
Напомним, накануне Лавров заявил, что обсуждать гарантии безопасности без России это "путь в никуда". Кроме того, он подчеркнул роль Москвы и Китая как ключевых участников договоренностей по безопасности Украины.
СМИ пишут о срыве переговоров
- Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов анонимно заявили для Bloomberg, что рассматривают комментарии Лаврова как попытку затормозить процесс и сомневаются в готовности Путина заключить соглашение.
- Отказ министра страны-агрессора от гарантий безопасности "фактически сорвал переговоры России с США".
- Теперь Кремль якобы может попытаться убедить Белый дом отказаться от настаивания на гарантиях безопасности для Украины и снизить уровень встречи Путина и Зеленского до встречи с представителями низшего уровня, чтобы избежать новых санкций США.