ГБР разоблачило заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, на момент разоблачения – исполняющего обязанности руководителя, на недостоверной декларации. Он скрыл дом и земельный участок, которые переписал на тещу.

Хотя объекты и были записаны на тещу, фактически ими пользовался сам декларант. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Что известно о недостоверной декларации заместителя начальника Львовского областного ТЦК?

В 2023 – 2024 годах чиновник умышленно не задекларировал 0,025 гектаров земельного участка и жилой дом площадью 139 квадратных метров во Львовском районе, возведенный на этом участке. Общая стоимость незадекларированного имущества превышает 6 миллионов гривен.

Следствие имеет основания считать, что приобретение этого имущества выглядит сомнительным, ведь задекларированные доходы чиновника и его семьи не соответствуют реальной стоимости недвижимости. Поэтому, по инициативе Бюро Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции назначило полную проверку образа жизни руководителя ТЦК,

– отметили в ГБР.

На имущество фигуранта наложен арест.

Чиновник Львовского областного ТЦК не задекларировал земельный участок

Чиновнику сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации. Ему грозит до 2 лет ограничения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также ГБР проверяет информацию о незадекларированном автомобиле Mersedes. Он зарегистрирован на отца чиновника. Фактически доходы родственника не подтверждают возможности приобретения такого транспортного средства. Авто полковник купил в 2021 году, во время пребывания в должности командира одной из воинских частей. Стоимость такого авто оценивается в 18 тысяч долларов США.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

