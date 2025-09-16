ДБР викрили керівника Львівського обласного ТЦК на недостовірному декларуванні
- ДБР викрило заступника начальника Львівського обласного ТЦК на недостовірному декларуванні майна вартістю понад 6 мільйонів гривень, яке він переписав на тещу.
- Посадовцю повідомлено про підозру, йому загрожує до 2 років обмеження волі, а також перевіряється інформація щодо незадекларованого автомобіля Mersedes.
ДБР викрило заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, на момент викриття – виконувача обов'язків керівника, на недостовірній декларації. Він приховав будинок і земельну ділянку, які переписав на тещу.
Хоч об'єкти і були записані на тещу, фактично ними користувався сам декларант. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.
Що відомо про недостовірну декларацію заступника начальника Львівського обласного ТЦК?
У 2023 – 2024 роках посадовець умисно не задекларував 0,025 гектарів земельної ділянки та житловий будинок площею 139 квадратних метрів у Львівському районі, зведений на цій ділянці. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 6 мільйонів гривень.
Слідство має підстави вважати, що придбання цього майна виглядає сумнівним, адже задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості. Тож, за ініціативи Бюро Національне агентство з питань запобігання корупції призначило повну перевірку способу життя керівника ТЦК,
– зазначили у ДБР.
На майно фігуранта накладено арешт.
Посадовець Львівського обласного ТЦК не задекларував земельну ділянку
Посадовцю повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації. Йому загрожує до 2 років обмеження волі, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Також ДБР перевіряє інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes. Він зареєстрований на батька посадовця. Фактично доходи родича не підтверджують можливості придбання такого транспортного засобу. Авто полковник купив у 2021 році, під час перебування на посаді командира однієї із військових частин. Вартість такого авто оцінюється у 18 тисяч доларів США.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
