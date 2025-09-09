В чем обвиняют чиновника МВД?

На основе доказательств, собранных Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, Государственным бюро расследований, и собственных материалов прокурор САП обратился с иском в Высший антикоррупционный суд, сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратура установила, что консультант-администратор сервисного центра приобрел необоснованные активы в период с 2020 по 2022 год. За это время он приобрел:

5 квартир;

3 автомобиля – BMW 730D, 2018 года выпуска, MERCEDES-BENZ E 200 2013 года выпуска и "AUDI A8", 2018 года выпуска;

а также 4 места машино-места для упаковки автомобилей.

Стоимость приобретенных должностным лицом активов оценивается в более 8,6 миллиона гривен.

Имущество он оформил не только на себя, но и на жену и дочь.

При этом при оформлении одного из автомобилей на дочь была указана цена, которая в 15 раз ниже рыночной.

А когда прокуратура начала расследование, служащий переоформил часть имущества на других близких.

Анализом имущественного положения чиновника и членов его семьи установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов. Несмотря на это, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными активов,

– отметили в прокуратуре.

САП требует взыскать в пользу государства незаконно приобретенное имущество, которое осталось в собственности чиновника и его семьи, а также стоимость активов, которые он успел переоформить.