Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины. Предыдущее руководство уволилось после журналистского расследования.

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Главный сервисный центр МВД получил новое руководство

Временно обязанности начальника исполняет Александр Малыш, полковник полиции с опытом боевых действий и многочисленными государственными наградами.

Малыш ранее возглавлял управление патрульной полиции в Ровенской области, а также командовал батальонами в Донецкой области. Среди его отличий – "Серебряный крест" от главнокомандующего ВСУ, медаль "За воинскую службу Украине" и "Казацкий крест" I и II степеней.

Заместителем начальника по вопросам цифровых инноваций стал Андрей Онуфрей, который работал над внедрением Единого реестра оружия.

Эти кадровые изменения произошли после скандального расследования журналистов Bihus.Info. В декабре они обнародовали факты о незадекларированном состоянии и искусственный дефицит талонов для экзаменов в сервисном центре.

Посетителям, чтобы получить услуги, приходилось ночевать под стенами учреждения, а стоимость "ускорения" достигала 3 – 4 тысяч гривен.

После обнародования материала МВД заявило о "перезагрузке" работы центров, а НАПК начало проверку образа жизни чиновников. Предыдущий начальник центра Николай Рудик вместе с несколькими коллегами уволился в начале января.