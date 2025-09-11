Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

Кто внес залог за Крупу и почему такая большая сумма?

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объяснили: 2 сентября ходатайствовали, чтобы Крупе продлили срок действия меры пресечения, то есть содержание под стражей.

Но 4 сентября следственный судья ВАКС удовлетворил это ходатайство только частично.

Суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 миллионов гривен и возложил на лицо соответствующие процессуальные обязанности, в том числе сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля,

