Юрист Центра противодействия коррупции Роман Вербовский объяснил в разговоре с 24 Каналом ситуацию вокруг дела Татьяны Крупы и, в частности, по поводу уменьшения залога. К слову, Крупу официально уволили с должности 24 февраля 2025 года. Это произошло после принятого решения о ликвидации МСЭК.

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Это стандартная практика

Вербовский отметил, что мера пресечения, в частности для Татьяны Крупы – это не является наказанием, а лишь способом, который позволяет осуществлять лицом соблюдение возложенных на него обязанностей. Также это способ предотвращения попыток скрываться от следствия, уничтожить документы, препятствовать следствию или совершить другое уголовное преступление.

Эти риски, по его словам, должны быть доказаны для того, чтобы к лицу была применена мера пресечения.

В то же время, чем дольше длится досудебное расследование на разных стадиях уголовного производства, тем эти риски со временем уменьшаются. Из-за чего может уменьшаться и залог,

– отметил юрист.

Также важным является имущественное положение подозреваемого. Если Крупа в течение длительного времени не вносит залог, суд должен уменьшать его размер. Поскольку содержание под стражей в коррупционных правонарушениях не может быть безальтернативным, залог должен соответствовать имущественному положению.

Это практика Европейского суда по правам человека, и украинские суды не могут не придерживаться ее. В других делах залоги также уменьшались в разы. Например, в отношении Романа Насирова (экс-главы Государственной фискальной службы Украины – 24 Канал),

– подчеркнул он.

Поэтому, как заметил Вербовский, это стандартная практика. Вероятно, по делу Крупы залог в дальнейшем также будет уменьшаться и, возможно, что она даже когда-то выйдет из СИЗО.

Сообщили о подозрении только двум прокурорам

Также в результате деятельности МСЭК во времена Крупы, нескольким десяткам прокуроров Хмельницкой области, во главе с областным прокурором Алексеем Олейником, оформили инвалидность.

На сегодня ситуация сложилась так, что Государственное бюро расследований в течение шести месяцев сообщило подозрение только двум прокурорам. При том, что инвалидность предоставили 74 прокурорам. Поэтому эта цифра выглядит довольно странной,

– отметил юрист.

Очевидно, что следствие не заинтересовано в расследовании, и возможно, по мнению Романа Вербовского, Государственное бюро расследований и офис Генерального прокурора просто покрывают своих прокуроров.

Это связано со многими фактами и, в частности с тем, что у нас уже много месяцев вообще нет Генерального прокурора, есть только исполняющий обязанности,

– отметил юрист Центра противодействия коррупции.

Поэтому необходимо фиксировать все эти проблемы, чтобы в будущем дойти до того, чтобы, по словам Вербовского, такие институты, как Государственное бюро расследований, Генеральная прокуратура претерпели существенные изменения.

Напомним, что в октябре 2024 года работники ГБР разоблачили главного врача МСЭК Хмельницкой области и ее сына, возглавлявшего областной Пенсионный фонд, на незаконном обогащении. В доме Крупы во время обыска нашли наличными почти 6 миллионов долларов.

Суд избрал Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 миллионов гривен. Впоследствии размер залога был уменьшен до 130 миллионов гривен.