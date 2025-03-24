Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ЦПК. Министерство здравоохранения по обращению Центра противодействия коррупции отменило инвалидности 74 прокурорам.

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Как прокуроры получали фейковые инвалидности

Офис Генерального прокурора не уволил ни одного из них, ссылаясь на отсутствие оснований.

История началась еще в ноябре 2023 года, когда журналист Юрий Бутусов обнаружил аномальное количество прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой прокуратуре. Этот факт стал особенно подозрительным после обысков у руководительницы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, где правоохранители нашли более 6 миллионов долларов наличными.

Президент Владимир Зеленский после этого призвал правоохранительные органы расследовать случаи мошенничества при получении инвалидности госслужащими.

По итогам проверки МИНЗДРАВА, из 526 прокуроров с инвалидностью, 74 потеряли этот статус из-за выявленных нарушений. В Хмельницкой области аннулировали инвалидность 13 прокурорам, еще 39 вызвали на дообследование.

Результаты уголовного расследования

За полгода расследования Государственное бюро расследований смогло выдвинуть подозрения только двум фигурантам – руководителю Хмельницкой окружной прокуратуры и руководителю Уманской окружной прокуратуры Черкасской области.

Они незаконно получили пенсии за фейковые инвалидности на общую сумму 1,5 миллиона гривен. В ответ на запрос ЦПК, ГБР отметило, что эти прокуроры обвиняются в завладении бюджетными средствами путем мошенничества в особо крупных размерах.

Несмотря на отмену инвалидности, Офис Генпрокурора не видит оснований для увольнения ни одного из 74 прокуроров. В ответе ЦПК учреждение заявило, что жалобы в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров не подавались. ОГП отмечает, что только в случае установления признаков дисциплинарного проступка может инициировать наказание виновных.

Как прокуроры избегают ответственности?

Наиболее показательным является случай экс-главы Хмельницкой прокуратуры Алексея Олейника. Его вызвали на повторное обследование, однако он не появился, а затем уволился из прокуратуры по собственному желанию.

Всего за этот период три прокурора подали заявления об увольнении самостоятельно, а еще 11 были лишены только административных должностей, но продолжают работать в прокуратуре.

Несмотря на масштабное расследование, большинство прокуроров, которые получили фейковые инвалидности, продолжают работать. Это демонстрирует не только пробелы в правоохранительной системе, но и нежелание высших должностных лиц наказывать своих коллег.