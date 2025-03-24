Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ЦПК. Міністерство охорони здоров'я за зверненням Центру протидії корупції скасувало інвалідності 74 прокурорам.

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Як прокурори отримували фейкові інвалідності

Офіс Генерального прокурора не звільнив жодного з них, посилаючись на відсутність підстав.

Історія розпочалася ще у листопаді 2023 року, коли журналіст Юрій Бутусов виявив аномальну кількість прокурорів з інвалідністю в Хмельницькій прокуратурі. Цей факт став особливо підозрілим після обшуків у керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, де правоохоронці знайшли понад 6 мільйонів доларів готівкою.

Президент Володимир Зеленський після цього закликав правоохоронні органи розслідувати випадки шахрайства під час отримання інвалідностей держслужбовцями.

За підсумками перевірки МОЗ, із 526 прокурорів з інвалідністю, 74 втратили цей статус через виявлені порушення. В Хмельницькій області анулювали інвалідність 13 прокурорам, ще 39 викликали на дообстеження.

Результати кримінального розслідування

За пів року розслідування Державне бюро розслідувань змогло висунути підозри лише двом фігурантам – керівнику Хмельницької окружної прокуратури та керівнику Уманської окружної прокуратури Черкаської області.

Вони незаконно отримали пенсії за фейкові інвалідності на загальну суму 1,5 мільйона гривень. У відповідь на запит ЦПК, ДБР зазначило, що ці прокурори обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах.

Попри скасування інвалідностей, Офіс Генпрокурора не бачить підстав для звільнення жодного зі 74 прокурорів. У відповіді ЦПК установа заявила, що скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не подавалися. ОГП наголошує, що лише у разі встановлення ознак дисциплінарного проступку може ініціювати покарання винних.

Як прокурори уникають відповідальності?

Найбільш показовим є випадок ексочільника Хмельницької прокуратури Олексія Олійника. Його викликали на повторне обстеження, однак він не з’явився, а потім звільнився з прокуратури за власним бажанням.

Загалом за цей період три прокурори подали заяви про звільнення самостійно, а ще 11 були позбавлені лише адміністративних посад, але продовжують працювати у прокуратурі.

Попри масштабне розслідування, більшість прокурорів, які отримали фейкові інвалідності, продовжують працювати. Це демонструє не лише прогалини у правоохоронній системі, а й небажання вищих посадовців карати своїх колег.