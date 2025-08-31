Во Львове готовятся прощаться с Андреем Парубием. Прощание запланировано на 1 и 2 сентября.

В частности, состоится общегородская церемония прощания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Смотрите также К месту убийства Парубия несут букеты: как оно выглядит сейчас

Когда состоится прощание с Андреем Парубием?

В понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь святого Юра, 5) состоится парастас.

Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон.

Тогда же ориентировочно в 12:30 на площади Рынок, возле Ратуши, планируют общегородскую церемонию прощания.

Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким и родным Андрея Парубия.

Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?