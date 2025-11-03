Кучма рассказал, где он живет сейчас и выезжал ли за границу во время полномасштабной войны
- Леонид Кучма с семьей сейчас проживает в Киеве.
- Экс-политик не покидал страну в первый год полномасштабной войны, но позже выезжал на лечение.
Леонид Кучма – украинский президент, который провел на Банковой два срока – покинул большую политику 20 лет назад. Однако мужчина продолжил быть причастным к историческим процессам в стране.
В интервью от 1 ноября он рассказал, где сейчас живет и выезжал ли за границу. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.
Смотрите также Смерть Гонгадзе, олигархи и "Украина – не Россия": большая биография Леонида Кучмы и где он сейчас
Где сейчас живет Кучма с семьей?
Кучма рассказал журналистам, что сейчас с семьей проживает дома в Киеве. В первый год полномасштабной войны они не покидали страну вообще, но позже несколько раз выезжали на лечение.
А так – все время здесь, поэтому с большими обстрелами сталкиваемся, как и все – в среднем раз в неделю,
– отметил экс-политик.
Он также поделился, что "морально готов" к атакам с детства, ведь во времена Второй мировой нацисты беспощадно бомбили село, в которое семья перебралась после уничтожения родного Чайкино.
В населенном пункте не было никаких военных объектов, но вражеские летчики "разгружались" во время возвращения на аэродром, когда не находили целей за линией фронта.
"Бомбоубежищем" моего детства был погреб, и сидеть в нем приходилось ежедневно,
– вспомнил Кучма.
Интересно! Утром 4 октября россияне атаковали Новгород-Северский на Черниговщине. Враг попал в отель "Славянский", который построили в 2004 году специально для встречи Леонида Кучмы, Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Что еще рассказал Кучма?
Кучма назвал убийство Георгия Гонгадзе в 2000 году "спецоперацией против Украины" и отрицал свою причастность к преступлению. По словам тогдашнего президента, речь идет о действиях российских спецслужб.
Также Кучма вспомнил свои встречи с Путиным. В 2004 году во время Оранжевой революции российский диктатор убеждал его жестко действовать против митингующих, но якобы получил отказ.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину Кучма пытался повлиять на народ страны-агрессора. Экс-политик обратился к нему от себя и жены – этнической русской, сравнив действия оккупантов с гитлеровской агрессией.