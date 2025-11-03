Кучма рассказал, где он живет сейчас и выезжал ли за границу во время полномасштабной войны

Леонид Кучма – украинский президент, который провел на Банковой два срока – покинул большую политику 20 лет назад. Однако мужчина продолжил быть причастным к историческим процессам в стране.

В интервью от 1 ноября он рассказал, где сейчас живет и выезжал ли за границу. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

Где сейчас живет Кучма с семьей?

Кучма рассказал журналистам, что сейчас с семьей проживает дома в Киеве. В первый год полномасштабной войны они не покидали страну вообще, но позже несколько раз выезжали на лечение.

А так – все время здесь, поэтому с большими обстрелами сталкиваемся, как и все – в среднем раз в неделю,

– отметил экс-политик.

Он также поделился, что "морально готов" к атакам с детства, ведь во времена Второй мировой нацисты беспощадно бомбили село, в которое семья перебралась после уничтожения родного Чайкино. В населенном пункте не было никаких военных объектов, но вражеские летчики "разгружались" во время возвращения на аэродром, когда не находили целей за линией фронта.

"Бомбоубежищем" моего детства был погреб, и сидеть в нем приходилось ежедневно,

– вспомнил Кучма.

Интересно! Утром 4 октября россияне атаковали Новгород-Северский на Черниговщине. Враг попал в отель "Славянский", который построили в 2004 году специально для встречи Леонида Кучмы, Владимира Путина и Александра Лукашенко.

