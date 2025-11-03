Кучма розповів, де він живе зараз і чи виїжджав за кордон під час повномасштабної війни
- Леонід Кучма з родиною зараз проживає в Києві.
- Експолітик не покидав країну в перший рік повномасштабної війни, але згодом виїздив на лікування.
Леонід Кучма – український президент, який провів на Банковій два терміни – покинув велику політику 20 років тому. Однак чоловік продовжив бути дотичним до історичних процесів у країні.
В інтерв'ю від 1 листопада він розповів, де нині живе та чи виїжджав за кордон. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС.
Дивіться також Смерть Гонгадзе, олігархи й "Україна – не Росія": велика біографія Леоніда Кучми та де він зараз
Де зараз живе Кучма з родиною?
Кучма розповів журналістам, що наразі з сім'єю проживає вдома в Києві. У перший рік повномасштабної війни вони не покидали країну взагалі, але згодом декілька разів виїздили на лікування.
А так – увесь час тут, тож з великими обстрілами стикаємося, як і всі – у середньому раз на тиждень,
– зазначив експолітик.
Він також поділився, що "морально готовий" до атак з дитинства, адже в часи Другої світової нацисти нещадно бомбардували село, до якого родина перебралася після знищення рідного Чайкиного.
У населеному пункті не було жодних військових об'єктів, але ворожі льотчики "розвантажувалися" під час повернення на аеродром, коли не знаходили цілей за лінією фронту.
"Бомбосховищем" мого дитинства був льох, і сидіти у ньому доводилося щодня,
– згадав Кучма.
Цікаво! Уранці 4 жовтня росіяни атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Ворог поцілив у готель "Слов'янський", який збудували у 2004 році спеціально для зустрічі Леоніда Кучми, Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.
Що ще розповів Кучма?
Кучма назвав вбивство Георгія Гонгадзе у 2000 році "спецоперацією проти України" й заперечив свою причетність до злочину. За словами тодішнього президента, йдеться про дії російських спецслужб.
Також Кучма пригадав свої зустрічі з Путіним. У 2004 році під час Помаранчевої революції російський диктатор переконував його жорстко діяти проти мітингарів, але нібито отримав відмову.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кучма намагався вплинути на народ країни-агресорки. Експолітик звернувся до нього від себе та дружини – етнічної росіянки, порівнявши дії окупантів з гітлерівською агресією.