На думку другого президента України, тодішню подію використали для дестабілізації держави та послаблення влади. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Леоніда Кучми для BBC.

Що сказав Кучма про вбивство журналіста?

Другий президент України назвав убивство Георгія Гонгадзе "страшним злочином" і пригадав, як у 2000 році для всього суспільства це стало шоком. Він додав, що його тоді звинуватили у причетності до трагедії.

Мене звинуватили у страшному злочині, до якого я не маю жодного стосунку. Пам'ятаю, як в одній розмові у ті дні я сказав: У нашій політиці і до цього було по коліна бруду. А тепер ще й кров,

– сказав Кучма.

За словами тодішнього президента, вже сьогодні є підтвердження, що вбивства та теракти завжди були інструментами російських спецслужб. Він пригадав про підриви житлових будинків у Москві у 1999 році та замовні убивства.

Кучма стверджує, що й у випадку з Гонгадзе йшлося про операцію ФСБ, спрямовану на дестабілізацію України та ослаблення влади.

Другий президент також заявив, що згодом доступ до матеріалів справи "отримали й ті, хто свого часу очолював антикучмістські протести". Вони, мовляв, також дійшли висновку, що вбивство журналіста було "спецоперацією ФСБ проти України".

Що відомо про вбивство Гонгадзе?

Георгій Гонгадзе – український журналіст, засновник "Української правди". Його викрали увечері 16 вересня 2000 року після виходу з одного з будинків в Києві. Пошуки тривали понад місяць. 2 листопада того ж року в Таращанському лісі знайшли обезголовлене тіло журналіста.

Викрали Гонгадзе генерал Олексій Пукач, тодішній начальник головного управління кримінального розшуку МВС України, і міліціонери Валерій Костенко, Микола Протасов та Олександр Попович.

Невдовзі вибухнув "касетний скандал". Колишній охоронець президента Кучми Микола Мельниченко оприлюднив записи, нібито зроблені в кабінеті глави держави. На них було чути голос, схожий на голос Кучми, який згадував в розмові Гонгадзе.

Це спричинило протести, політичну кризу і вимоги відставки президента. Сам Кучма досі заперечує причетність.

У 2003 – 2004 роках слідство встановило виконавців із МВС, а у 2008 році їх засудили. Генерала Олексія Пукача, який задушив Гонгадзе і наказав вивезти тіло, затримали тільки у 2009-му. У 2013 році суд визнав його винним і призначив довічне ув'язнення.

Попри покарання виконавця, питання про замовників лишилося відкритим.