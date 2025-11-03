В інтерв'ю від 1 листопада він розповів, де нині живе та чи виїжджав за кордон. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС.

Де зараз живе Кучма з родиною?

Кучма розповів журналістам, що наразі з сім'єю проживає вдома в Києві. У перший рік повномасштабної війни вони не покидали країну взагалі, але згодом декілька разів виїздили на лікування.

А так – увесь час тут, тож з великими обстрілами стикаємося, як і всі – у середньому раз на тиждень,

– зазначив експолітик.

Він також поділився, що "морально готовий" до атак з дитинства, адже в часи Другої світової нацисти нещадно бомбардували село, до якого родина перебралася після знищення рідного Чайкиного. У населеному пункті не було жодних військових об'єктів, але ворожі льотчики "розвантажувалися" під час повернення на аеродром, коли не знаходили цілей за лінією фронту.

"Бомбосховищем" мого дитинства був льох, і сидіти у ньому доводилося щодня,

– згадав Кучма.

Цікаво! Уранці 4 жовтня росіяни атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Ворог поцілив у готель "Слов'янський", який збудували у 2004 році спеціально для зустрічі Леоніда Кучми, Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Що ще розповів Кучма?