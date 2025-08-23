Второй президент независимой Украины Леонид Кучма недавно отпраздновал свой день рождения. Сейчас Кучме – 87 лет.

Он избежал ответственности за смерть Гонгадзе и другие неоднозначные "дела" 1990-х – начала 2000-х, его "семья" сохранила влияние, деньги и большинство активов, его дети и многочисленные внуки обеспечены на несколько поколений. Сам Кучма имеет личный герб, научные регалии, немало орденов, именную улицу и даже прижизненный памятник (точнее – бронзовый барельеф) в почти родном Днепре. Отношение же украинцев к персоне второго президента Украины неоднозначное, а по-другому, очевидно, и не могло быть.

24 Канал рассказывает биографию неоднозначного, но выдающегося политика, которого одновременно считают одним из отцов украинской государственности, Конституции, национальной валюты и ВСУ, а также – олигархической системы и корнем многочисленных проблем, которые преследуют Украину и по сей день.

Биография Кучмы: происхождение, молодые годы и родители

Леонид Кучма родом из Черниговщины, о чем до сих пор напоминает его специфический акцент. Он родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино Новгород-Северского района.

Отец будущего президента Украины – Даниил Прокопович Кучма – был лесником, а с началом советско-германской войны ушел на фронт и воевал в рядах 111-стрелковой дивизии Красной Армии на Волховском фронте.



Отец президента Кучмы на фото возле братской могилы погибших во Второй мировой / Фото росСМИ

Даниил Кучма был в немецком окружении, получил ранение, но ему удалось избежать плена, кроме того, он спас побратимов, с которыми переплыл через Волхов к своим. Во время переправы в ледяные воды Кучма простудился и впоследствии болезнь перешла в тяжелую форму. В начале 1942 года он умер от воспаления легких. Похоронен боец в братской могиле в селе Новоселицы Новгородской области в России.

Нашли ее только в 1990-х. Леонид Кучма регулярно посещал могилу отца до 2014 года. Тогда уже началось российское вторжение и украинский политик решил разорвать связи с государством-агрессором.

Последний раз Кучма видел отца в три года, когда тот уходил на войну, в 1942-м маленький Леонид стал сиротой и воспитание мальчика легло на плечи матери Прасковьи Трофимовны (всю жизнь работала в колхозе) и старшего брата Александра.

Как и где начиналась карьера Кучмы?

После завершения школы Леонид Кучма поступил в Днепропетровский государственный университет (ныне – Днепровский университет имени Олеся Гончара) на недавно созданный физико-технический факультет). Физтех появился как часть полного цикла хаба ракетных технологий, который был создан в Днепропетровске (ныне – город Днепр) по приказу Сталина.

С тех пор его главной задачей стала подготовка кадров для работы на заводе "Южмаш" и приданного ему конструкторского бюро "Южное". Новый хаб стал центром ракетно-космических технологий всего СССР, превратив Днепропетровск в фактически закрытый город.

Леонид Кучма успешно совмещал учебу и комсомольскую и впоследствии партийную работу. Активист был частью провального советского мегапроекта и ездил "покорять целину", за что получил медаль и хорошие рекомендации. Это позволило молодому инженеру-механику после завершения обучения получить по распределению направление и присоединиться к команде элитного и тайного конструкторского бюро "Южное".



Леонид Кучма в юности / Фото из соцсетей

Сейчас большинство литературы и справочников, когда говорят об этом КБ, рассказывают о покорении космоса. На самом же деле это была второстепенная и даже побочная цель, а главной задачей были военные разработки. В частности, создание стратегических ракетных комплексов с баллистическими ракетами. Первым таким успешным проектом была межконтинентальная баллистическая ракета Р-16, ее дебютный запуск состоялся в 1961 году, когда Кучма уже полгода работал в КБ.

В 1962-м Леонид Кучма женился, его избранницей стала коллега по работе Людмила Талалаева. Отношения завязались летом 1961-го, когда молодых ракетчиков по советской традиции, которая сейчас многих удивит, а тогда была нормой, руководство КБ отправило на сельхозработы помогать колхозникам собирать урожай.



Людмила Талалаева с Кучмой / Фото из соцсетей

Людмила была этнической русской и приемной дочерью заместителя главного инженера завода "Южмаш" Геннадия Туманова. Кучма переехал из общежития в квартиру Тумановых и стал близким к приемному отцу жены. Тот взял над зятем шефство и обеспечил тому быстрый карьерный взлет, не забывая о Кучме даже после переезда на повышение в Москву. Кучма не забыл о протекции тестя и впоследствии отблагодарил, дав его сыну и сводному брату своей жены в качестве "ренты" компанию "Киевстар", тот возглавлял Совет Директоров, потому что мобильного оператора не выкупили россияне.



Кучма быстро взлетел по карьерной лестнице / фото из соцсетей

Довольно быстро Кучма стал старшим инженером, ведущим конструктором и даже помощником главного конструктора КБ легендарного Михаила Янгеля. Также Кучма много времени проводил в Казахстане, где был техническим руководителем испытаний ракетно-космических комплексов космодроме "Байконур". Это делало все еще молодого инженера одним из важнейших людей в СССР, который не жалел миллионов от продажи только что разработанных залежей нефти на газа на собственную ракетную программу (не забывайте, это был разгар холодной войны и от таких, как Кучма, зависело выживание советской утопии).

В 1975 году Кучма возглавил местный партком партии на КБ, а впоследствии стал секретарем компартии на всем "Южмаше", это позволило Кучме контролировать и генерального директора "Южмаша", и генерального конструктора КБ "Южное" и выступать неким арбитром и балансом между ними, а также сделало его фактическим руководителем и обладателем не только крупнейшего в СССР оборонного завода, но и целого города, который сейчас называется Днепр.

В конце существования СССР Кучма устранил эти условности и официально стал генеральным директором КБ, встретив развал "Совка" и восстановление Украинского государства в качестве классического "красного директора".

Старт политической карьеры Кучмы

В начале 90-х в пользу Кучмы снова сработал его талант "идти в ногу со временем", который когда-то позволил ему построить карьеру в новой и необычной для уроженца небольшого села сфере ракетостроения. Ныне же та самая суперсила позволила Кучме влиться в новый мейнстрим. Он был избран депутатом последнего созыва Верховной Рады УССР и стал одним из отцов Независимости, проголосовав за ее восстановление.

Интересно, что тогдашний коллега Кучмы по парламенту Левко Лукьяненко в 2016 году утверждал, что Кучма голосовал на самом деле "против" Независимости, поскольку в душе "был русским", но подтверждений этому нет.

Кучма в парламенте особо не выделялся и не горел желанием привлекать к себе внимание пламенными выступлениями или интригами. Похоже, что даже в стенах Верховной Рады он больше думал о своей настоящей работе – "Южмаш".

Сам Кучма в своих культовых мемуарах "Украина – не Россия" вспоминает, что едва ли не единственным практическим результатом трех лет депутатства была дружба с коллегой по Верховной Раде Иваном Плющом, благодаря которому он начал интересоваться историей Украины и понемногу выжимать из себя, как сказал бы упомянутый Левко Лукьяненко, "русского".



Премьер-министр Леонид Кучма спорит с секретарем Комиссии по вопросам законности Иваном Макаром, Киев, 1993 год / Фото Александр Клименко

А профессиональные украинцы новому государству были крайне необходимы. Украина сразу после обретения Независимости оказалась перед серьезными вызовами, которым новый президент и бывший коммунист Леонид Кравчук справиться не смог. Всегда осторожный, он хорошо разбирался в политических интригах и непревзойденно мог балансировать силы, но в экономике и управлении огромным государством он не имел "зеленого понятия" и очень нуждался в "рабочей лошадке", которая бы взяла на себя всю грязную работу и вытащила ту самую "красную фуру" из песни "Братьев Гадюкиных" из болота кризиса, и параллельно взяла бы на себя весь негатив. Таким выбором для Кравчука стал тезка Кучма.

Кучма, конечно, в своих воспоминаниях лукавит, когда говорит, что в стенах Верховной Рады в основном читал книги. На самом деле он установил неформальные связи с другими "красными директорами" и "крепкими хозяйственниками", усилив свое влияние и авторитет. Благодаря этому в октябре 1992-го он и стал премьер-министром, заменив Витольда Фокина.

Впрочем, как и у предшественника, у Кучмы ничего не получилось (как, видимо, и у любого другого), поэтому второй премьер в правительстве не задержался и уже в сентябре 1993 года, проработав меньше года, быстро избавился от токсичной должности и перешел на более удобную позицию – критика власти и спасителя государства в стенах Верховной Рады, куда снова избрался той же осенью. Парламент стал для Кучмы трамплином к президентству.

Многовекторный президент

На выборах 1994 года Кучма неожиданно победил своего бывшего шефа – Кравчука. Победа эта оказалась странной, потому что действующий президент фактически не боролся за должность. Это породило теорию заговора о том, что Кравчука подкупили новосозданные финансово-промышленные группы, которые хотели видеть президентом понятного им Кучму, а не осторожного манипулятора Кравчука.

Фактически Кучма даже особо не вкладывался в кампанию. Ее видимую часть возглавил молодой историк Дмитрий Табачник, в то время известный по разоблачению преступлений российского колониализма и плодотворной работой по реабилитации украинских борцов за Независимость (да, это тот самый о ком вы подумали). Табачник буквально на коленке разработал план победы и удачно "продал" избирателям образ "крепкого хозяйственника", который спасет и проведет реформы. Профинансировал все это "серый кардинал" кампании нефтетрейдер Александр Волков.

Во втором туре выборов 1994 года Кучма взял 52,15% (Кравчук получил 45,1%) и стал вторым президентом Независимой Украины.

Первое президентство Кучмы получилось неоднозначным, а сам президент одновременно стал и "Отцом Конституции", "Отцом олигархии" и "Отцом украинской коррупции", как известно – второй по благозвучности в мире. Все эти грани стали тем, что ныне известно как "кучмизм".

Это понятие однозначно не назовешь плохим или хорошим. С одной стороны, он как мог "починил экономику", провел реформы, остановил падение производства, инфляцию и безработицу (в частности, в селах, где люди наконец получили землю), ввел национальную валюту – фантики-купоны сменила стильная и приятная на ощупь гривна с изображением отцов украинской государственности и национальных героев. В 1996 году был принят Основной закон государства – Конституцию, а в 1997 году в космос впервые за время Независимости полетел украинец.

Также Украина заняла видное место во многих международных космических проектах и миротворческих миссиях по всему миру, благодаря чему повысила свой авторитет на мировой арене.

С другой стороны, инициированная Кучмой приватизация обернулась грабежом простых граждан и лишь усилила дружественные к президенту промышленно-финансовые группы, которые оформились в олигархические кланы, и, объединившись с мафиозными структурами, силовиками и бюрократией, принялись развивать собственные феодальные вотчины и коррупционные схемы. Кучма в этой системе отвел себе роль арбитра, но с микроменеджментом не всегда мог справиться, что дало старт масштабным мафиозным войнам и многочисленным жертвам. При этом сам Кучма олигархом не стал, зато это удалось его зятю Виктору Пинчуку (сарказм).

В то время в Украине фактически существовали 2 параллельные власти – назначенные самим Кучмой губернаторы и местные кланы, а в некоторых регионах, в частности, в Луганске и на Донбассе эти две ветви вообще слились в одну и такая система даже пережила правление Кучмы. Впоследствии это удачно использует Россия во время вторжения 2014 года.



Культовое фото Леонида Кучмы, которое стало мемом

Еще одной проблемой стало наследство Кравчука в виде ядерного разоружения. Первый президент, который обязался его провести, умыл руки и подписывать провальный Будапештский меморандум, не получив никаких гарантий безопасности, пришлось уже Кучме. Сейчас украинские "отцы" Будапештского документа хором утверждают, что другого выхода не было. Так это или нет, но именно тогда были заложены основы будущего российского вторжения.

Это произошло позже, но в 1090-е Кучма хорошо ладил с Россией и довольно успешно до поры до времени гасил ее аппетиты. В частности, разогнал крымских сепаратистов, находясь, де-факто, в статусе пророссийского президента. Также Кучма достиг договоренностей с Ельциным о разделе Черноморского флота, отдав часть кораблей в обмен на российский газ по явно завышенному курсу, в обмен на "стабильность" и заключение в 1997 году большого договора с Россией с фиксацией 2017 года, как времени выхода россиян из Крыма. Сам Кучма считал эти договоренности и официальный отказ России от претензий на Крым гарантией безопасности Украины, но в 2014 году они, к сожалению, никак не смогли остановить Россию. Но тогда о таком, конечно, никто не мог и думать.

К концу своего первого срока Кучма подходил в статусе уважаемого и авторитетного политика, которому рады как на Востоке, так и на Западе. Такого себе "европейского Назарбаева". Похоже, в свою исключительность поверил и сам Кучма, а потому его второй срок зафиксировал его превращение в диктатора, который уничтожил демократические институты, превратив их не декорации.

Легендарный кринж времен кампании 1999 года:

Началом конца Кучмы стала осень 2000 года, когда был похищен и убит журналист Георгий Гонгадзе. Страшные подробности преступления вскоре стали известны благодаря так называемым "пленкам Мельниченко" – сливу разговоров Кучмы со своим окружением.

Никаких, ничьих интересов, бл..дь! Только государственные! Пошли все они на х*й! Все,

– голос Кучмы на "пленках Мельниченко" представляет его смешное и одновременно трагически-пафосное политическое кредо.

На них президент Украины в присутствии министра внутренних дел Кравченко, главы СБУ Деркача, главы Администрации президента Литвина обсуждает государственные дела с сочным матом и дает оценки событиям и деятелям, которые "как черви" борются за власть.

Также Кучма и компания обсуждают публикации (точнее – перепечатки статей) на малоизвестном тогда сайте "Украинская правда" и деятельность ее редактора Георгия Гонгадзе, которого сам Кучма называет "подонком высшей меры" и мечтает о том, что бы его похитили какие-то "чеченцы".

Обнародование этих фактов вызвало волну народного недовольства и вызвало оппозиционное движение "Украина без Кучмы". Выступления оппозиции на улицах и в парламенте, который покинул стены Верховной Рады и перебрался в "Украинский дом", а также международные скандалы, в частности так называемый "Кольчужный" 2002 года (о якобы продаже украинского оружия в Ирак) – все это превратило недавнего респектабельного президента в токсичного персонажа и обрекло Украину на изоляцию и "политику многовекторности", которая в реальности означала сближение с Россией и перспективу превращения в Беларусь.

Кучма с внуком поздравляют украинцев с новым 2002 годом:

Кучма понимал, к чему все идет и, похоже, даже признавал собственную негативную роль, но остановить локомотив, что сам когда-то направил в бездну, несмотря на отдельные успешные действия (например, решительные действия против россиян на острове Тузла в 2003-м) уже не мог. В частности, Кучма не смог остановить финансово-экономическую и культурную экспансию России, хотя и делал определенные попытки, но все это нивелировал приставленный к нему россиянам глава патронажной службы и агент влияния России Виктор Медведчук.

Кучме не удалось провести операцию "Третий срок", а операция "Преемник" вышла из-под контроля, ведь российские эмиссары и представители "Донецкого клана" приказали вместо Ющенко выбрать Януковича, на что он должен был согласиться, хотя прекрасно понимал последствия и умственные способности последнего.

Легендарное "это же было уже" – смотрите видео в контексте:

Так фактически за несколько лет Леонид Кучма превратился из крепкого властителя в "хромую утку".

Я хочу посмотреть на Украину без Кучмы вместе с вами,

– легендарная фраза Кучмы 2024 года, когда он отказался от права баллотироваться на третий срок, хотя Конституционный суд ему это с большим скандалом позволил.

Оценка деятельности президента Кучмы и как у него дела сейчас

Как ни странно, то, что, казалось, означало фактическую политическую смерть, на самом деле сохранило Кучме репутацию и оставило его имя, скорее, как пусть и не без греха, но все же положительного персонажа, который признал собственные ошибки и не предал Украину.



Леонид Кучма с коллегами по работе / фото Инны Кузнецовой, "Радио Свобода"

В 2004 году он отказался применить силу по просьбе Януковича (на самом деле – Путина) и не стал разгонять Майдан, а затем спокойно передал власть своему бывшему фавориту Ющенко, завершив таким образом период "кучмизма" в современной истории Украины.

После победы Оранжевой революции Кучма ушел на пенсию, но вернулся из нее по просьбе уже президентов Порошенко и Зеленского, чтобы стать участником переговоров с россиянами в так называемом "Минском процессе".

Миссия Кучмы была неудачной, но она и не могла быть удачной, ведь была для России лишь ширмой для подготовки нового нападения на Украину.

