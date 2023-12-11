Леонид Кучма – единственный украинский президент, избираемый дважды, однако последний срок правления Кучмы закончился Оранжевой революцией 2004 года. Бывший президент рассказал, что тогда Путин призывал его применить силу против митингующих.

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Путин сделал это снова

В 2004 году тысячи протестующих вышли на Майдан в Киеве после того, как Виктор Янукович, откровенно пророссийский кандидат, мошенническим путем объявил о победе на президентских выборах. Именно тогда российский президент Владимир Путин и счел нужным подавить революцию силой.

Я категорически отказался,

– сказал он.

Впрочем, Виктор Янукович стал президентом в 2010 году. В 2014 году из-за риторики нашего беглого президента вспыхнула Революция достоинства. Тогда силовики расстреляли около 100 человек.

Кучма сказал, что, очевидно, Путин сумел склонить Януковича к подавлению этого восстания силой, однако также не сомневается, что это было их общим решением.

Какова была политика Кучмы