Леонид Кучма – единственный украинский президент, избираемый дважды, однако последний срок правления Кучмы закончился Оранжевой революцией 2004 года. Бывший президент рассказал, что тогда Путин призывал его применить силу против митингующих.
Смотрите также Трамп может вывести США из НАТО: насколько это серьезная угроза для Европы
Путин сделал это снова
В 2004 году тысячи протестующих вышли на Майдан в Киеве после того, как Виктор Янукович, откровенно пророссийский кандидат, мошенническим путем объявил о победе на президентских выборах. Именно тогда российский президент Владимир Путин и счел нужным подавить революцию силой.
Я категорически отказался,
– сказал он.
Впрочем, Виктор Янукович стал президентом в 2010 году. В 2014 году из-за риторики нашего беглого президента вспыхнула Революция достоинства. Тогда силовики расстреляли около 100 человек.
Кучма сказал, что, очевидно, Путин сумел склонить Януковича к подавлению этого восстания силой, однако также не сомневается, что это было их общим решением.
Какова была политика Кучмы
- Политика Леонида Кучмы не была столь однозначной, а период его правления полон странными событиями. Второй президент Украины оказался в центре "кассетного скандала", после того, как стало известно об исчезновении, а затем и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
- Александр Мороз обнародовал аудиозапись, на которой якобы были записаны разговоры президента, главы администрации президента Владимира Литвина и министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, касающиеся исчезновения Гонгадзе. Это положило начало акции "Украина без Кучмы" в 2000 году, однако ему удалось удержаться в должности.
- Политика Кучмы по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО также была не совсем однозначной. Во время его каденции Украина объявила о намерениях получить ассоциированное членство в ЕС. Также принимались соответствующие решения для евроатлантической интеграции, однако в то же время он подчеркивал неразрывность связей с Россией. В частности, в своей книге "Украина – не Россия" он пишет, что Украина уходит в Европу именно вместе с Россией.
- Позже, в 2004 году Кучма исключил из Военной доктрины положение о вступлении Украины в НАТО и Европейский Союз как конечную цель политики евроатлантической и европейской интеграции страны. После этого он заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.