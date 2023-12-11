Леонід Кучма – єдиний український президент, якого обирали двічі, однак останній термін правління Кучми закінчився Помаранчевою революцією 2004 року. Колишній президент розповів, що тоді Путін закликав його застосувати силу проти мітингувальників.

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Путін зробив це знову

У 2004 році тисячі протестувальників вийшли на Майдан в Києві після того, як Віктор Янукович, відверто проросійський кандидат, шахрайським шляхом оголосив про перемогу на президентських виборах. Саме тоді російський президент Владімір Путін і вважав за потрібне придушити революцію силою.

Я категорично відмовився,

– сказав він.

Втім, Віктор Янукович таки став президентом у 2010 році. У 2014 році через риторику нашого президента-втікача спалахнула Революція гідності. Тоді силовики розстріляли близько 100 осіб.

Кучма сказав, що, вочевидь, Путін зумів схилити Януковича до придушення цього повстання силою, однак також він не сумнівається, що це було їхнім спільним рішенням.

Якою була політика Кучми