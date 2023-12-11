Леонід Кучма – єдиний український президент, якого обирали двічі, однак останній термін правління Кучми закінчився Помаранчевою революцією 2004 року. Колишній президент розповів, що тоді Путін закликав його застосувати силу проти мітингувальників.
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Путін зробив це знову
У 2004 році тисячі протестувальників вийшли на Майдан в Києві після того, як Віктор Янукович, відверто проросійський кандидат, шахрайським шляхом оголосив про перемогу на президентських виборах. Саме тоді російський президент Владімір Путін і вважав за потрібне придушити революцію силою.
Я категорично відмовився,
– сказав він.
Втім, Віктор Янукович таки став президентом у 2010 році. У 2014 році через риторику нашого президента-втікача спалахнула Революція гідності. Тоді силовики розстріляли близько 100 осіб.
Кучма сказав, що, вочевидь, Путін зумів схилити Януковича до придушення цього повстання силою, однак також він не сумнівається, що це було їхнім спільним рішенням.
Якою була політика Кучми
- Політика Леоніда Кучми не була такою однозначною, а період його правління сповнений дивними подіями. Другий президент України опинився в центрі "касетного скандалу", після того, як стало відомо про зникнення, а потім і вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
- Олександр Мороз оприлюднив аудіозапис, на якому нібито були записані розмови президента, глави адміністрації президента Володимира Литвина і міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, що стосувалися зникнення Гонгадзе. Це поклало початок акції "Україна без Кучми" у 2000 році, однак йому вдалося втриматися на посаді.
- Політика Кучми щодо інтеграції України до Євросоюзу та НАТО також була не зовсім однозначною. За його каденції Україна оголосила про наміри отримати асоційоване членство в ЄС. Також приймалися відповідні рішення для євроатлантичної інтеграції, проте водночас він наголошував на нерозривності зв'язків з Росією. Зокрема, у своїй книзі "Україна – не Росія" він пише, що Україна йде в Європу саме разом із Росією.
- Пізніше, у 2004 році Кучма виключив з Військової доктрини положення про вступ України до НАТО та Європейського Союзу як кінцеву мету політики євроатлантичної та європейської інтеграції країни. Після цього він заявив, що Україна не готова до вступу до НАТО.