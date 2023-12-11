Бывший украинский президент Леонид Кучма высказался по поводу вероятности переговоров с Путиным. Он также рассказал, что первые признаки ревизионистских амбиций Кремля появились еще в 2003 году.

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Империалистические планы Москвы

В 2003 году Путин, как новый российский президент, предъявил претензии на небольшой остров Тузла в Черном море, который находится между Крымом и материковой частью России. Но в тот момент лидер Кремля отступил.

Впрочем, в 2008 году российские войска вошли в Грузию.

Было очень неприятно, что мир никак не отреагировал. Он молчал. Путин понял, что может делать все что угодно, потому что принципиальной реакции не последовало,

– рассказал Кучма.

По его словам, российский диктатор еще тогда дал четкий сигнал о том, что он намерен расширить границы России с помощью силы.

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