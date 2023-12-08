Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского веб-сайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что они постоянно продолжаются в одном из сел бывшего Голопристанского района. Он добавил, что россияне там также отключают связь и интернет.

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"Если по Херсону, в принципе, мы знали очень часто кого похитили, кто исчез. То по левому берегу очень часто мы даже не знаем. Представить сейчас масштабы очень тяжело", – сказал Никитенко.

Оккупанты постоянно проверяют телефоны. Так в Голопристанской громаде есть люди, которые даже не выходят из собственных домов. Ведь россияне постоянно их останавливают, допрашивают и обыскивают.

Они проверяют подписки в телеграме и фейсбуке. Захватчики даже могут заставить удалить "Дию" или приложение для мобильного банкинга.

То есть очень странные для нормальных людей вещи происходят. Но россияне их делают постоянно, не прекращая, а только усиливая,

– отметил редактор херсонского веб-сайта "Мост".

Настроения местных

Общественные настроения на временно оккупированных территориях Херсонщины нельзя измерить. По словам Никитенко, очевидно, что большинство людей понимают, что оккупанты врут. В то же время, россияне очень активно используют печатную прессу. В частности, газеты.

"Как бы они плохо ни делали свою пропаганду, они её там делают, а мы – почти нет. Ведь нам отрубили почти все возможности – радио, телевидение, печатную прессу, интернет. Почти туда не пробиваемся. Агрессивная политика ведется давно информационная", – отметил Сергей Никитенко.

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Россия завозит гражданских

Враг завозит и обещает завозить на временно оккупированную Херсонщину "специалистов" из России. У оккупантов нехватка врачей. Многие медики уехали, а многие просто отказываются с ними сотрудничать.

Жители Каховки рассказали, что россияне объявили, что приедут врачи и их нужно будет поселять. Местная оккупационная так называемая "власть" ищет способы, где их разместить. В частности, в селах Каховской общины, потому что в городе опасно.

"Во многих населенных пунктах говорят, что врачи приезжают. В Скадовск, Геническ, знаю, приезжали. Многие силовики приезжают", – добавил редактор херсонского веб-сайта "Мост".

Что происходит в оккупированной Херсонской области