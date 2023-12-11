Колишній український президент Леонід Кучма висловився щодо ймовірності перемовин із Путіним. Він також розповів, що перші ознаки ревізіоністських амбіцій Кремля з'явилися ще у 2003 році.

Дивіться також Закликав застосувати силу: Кучма розповів, що Путін хотів придушити Помаранчеву революцію

Імперіалістичні плани Москви

У 2003 році Путін, як новий російський президент, пред'явив претензії на невеликий острів Тузла в Чорному морі між Кримом і материковою частиною Росії. Але на той момент лідер Кремля відступив.

Втім, у 2008 році російські війська увійшли до Грузії.

Було вкрай неприємно, що світ ніяк не відреагував. Він мовчав. Путін зрозумів, що може робити все, що завгодно, тому що принципової реакції не було,

– розповів Кучма.

За його словами, російський диктатор ще тоді дав чіткий сигнал того, що він має намір розширити кордони Росії за допомогою сили.

Воєнні злочини Росії в Україні: останні новини