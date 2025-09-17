В Украине заочно осудили генерала Росгвардии Владимира Спиридонова. Именно он командовал разгоном акций протеста в начале временной оккупации Херсона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

Кто такой Владимир Спиридонов?

Командующий Уральского округа войск Росгвардии, российский генерал-полковник Владимир Спиридонов заочно получил 15 лет лишения свободы.

По материалам дела, в начале полномасштабной войны оккупант участвовал в захвате Херсонщины. Тогда Спиридонов возглавлял сводную группировку, в которую входили 4 тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Росгвардии.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, подчиненные ему военнослужащие Росгвардии совместно с другими подразделениями вражеской армии участвовали в боевых действиях и совершали нападения на гражданское население.

После оккупации Херсона Владимир Спиридонов также начал организацию массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе.

Задокументировано, что российский генерал командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города,

– сообщили в СБУ.

Впоследствии расследование установило, что вооруженные россияне похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы. В камерах к пострадавшим применяли многочисленные пытки – так враг пытался сломать сопротивление кремлевскому режиму.

Перед освобождением правобережья Херсонщины Спиридонов бежал в Россию, где за свои военные преступления получил "повышение" в должности.

По материалам следователей СБУ суд признал Спиридонова виновным в преступлениях агрессии, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Правоохранители отметили, что сейчас продолжается комплексная работа, чтобы найти и привлечь россиянина к ответственности.

СБУ продолжает разоблачать российских агентов и предателей