Генералу СБУ Витюку избрали меру пресечения
- Бывшему руководителю департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку избрана мера пресечения в виде залога на сумму 9 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
- Прокурор просил залог в 42 миллиона гривен, но суд удовлетворил ходатайство частично; Витюк обязан сдать документы для выезда за границу, прибывать на вызовы НАБУ и сообщать об изменении места жительства.
Бывшему руководителю департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины, генералу Илье Витюку наконец избрали меру пресечения в четверг, 4 сентября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Смотрите также Коррупция на закупках дронов и РЭБ: за нардепа Кузнецова внесли залог в 8 миллионов гривен
Какую меру пресечения избрали Витюку?
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения Илье Витюку, которого подозревают в незаконном обогащении и лжи в декларации. Ему назначили залог в размере 9 миллионов гривен.
В случае внесения заявления он должен сдать документы для выезда за границу, прибывать на вызовы НАБУ, сообщать им об изменении места жительства и работы. Также он должен воздерживаться от общения с рядом лиц.
Центр противодействия коррупции сообщает, что прокурор просил суд избрать меру пресечения в виде залога в 42 миллионов гривен. Сам Витюк уверял, что не собирается покидать Украину и ему больно слышать в свою сторону обвинения.
Там напоминают, что во время заседания прокурор предоставил информацию из мессенджеров, в которых жена Витюка обсуждала приобретение дорогостоящей квартиры. В договоре ее сумма была указана значительно ниже рыночной стоимости.
Защита отмечала, что доходы жены являются вполне законными. Кроме вышеупомянутого, также нет подтверждения законного происхождения части потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 миллиона гривен.
Что этому предшествовало?
- Ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
- По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 миллиона гривен и оформил ее на члена семьи. Однако по договору стоимость недвижимого имущества составляет 12,8 миллиона гривен.
- В то же время в Службе безопасности Украины назвали это местью со стороны НАБУ и САП за то, что СБУ "эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро на совершении преступлений".