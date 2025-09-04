Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Какую меру пресечения избрали Витюку?

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения Илье Витюку, которого подозревают в незаконном обогащении и лжи в декларации. Ему назначили залог в размере 9 миллионов гривен.

В случае внесения заявления он должен сдать документы для выезда за границу, прибывать на вызовы НАБУ, сообщать им об изменении места жительства и работы. Также он должен воздерживаться от общения с рядом лиц.

Центр противодействия коррупции сообщает, что прокурор просил суд избрать меру пресечения в виде залога в 42 миллионов гривен. Сам Витюк уверял, что не собирается покидать Украину и ему больно слышать в свою сторону обвинения.

Там напоминают, что во время заседания прокурор предоставил информацию из мессенджеров, в которых жена Витюка обсуждала приобретение дорогостоящей квартиры. В договоре ее сумма была указана значительно ниже рыночной стоимости.

Защита отмечала, что доходы жены являются вполне законными. Кроме вышеупомянутого, также нет подтверждения законного происхождения части потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 миллиона гривен.

Что этому предшествовало?